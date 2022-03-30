АБХАЗСКИЕ ШАХМАТИСТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПЕРВЕНСТВЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Абхазские шахматисты Нестор Багателия и Сарида Лаквитава представляли МО г. Сочи.

Сухум. 30 марта 2022. Абхазия-Информ. С 21 по 29 марта в Анапе проходило первенство Краснодарского края по шахматным композициям, шахматам, быстрым шахматам и блицу. В нем приняли участие 282 мальчиков, девочек, юношей и девушек из 20 муниципальных образований Краснодарского края.

Нестор Багателия выступал в возрастной категории среди мальчиков до 13 лет, где играло 48 шахматистов и с 6,5 очками из 9 возможных занял 5 место.

Сарида Лаквитава выступала в возрастной категории среди девушек до 17 лет, где играло 14 шахматисток и с 6 очками из 9 возможных заняла 2 место.

По быстрым шахматам, в рамках того же первенства, Сарида Лаквитава и Нестор Багателия стали бронзовыми призерами.

В первенстве Краснодарского края по шахматной композиции, где принимали участие 90 юных «решателей», в категории «Девушки до 17 лет», Сарида заняла 2 место.

Сарида Лаквитава выступала в первенстве при поддержке МБУ СШ №11 г. Сочи.