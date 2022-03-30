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Абхазия Информ

ЦЕНЫ НА ТУРЫ В АБХАЗИЮ В ЭТОМ ГОДУ МОГУТ ВЫРАСТИ ПОЧТИ НА ТРЕТЬ

Новости Среда, 30 марта 2022 12:57
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ЦЕНЫ НА ТУРЫ В АБХАЗИЮ В ЭТОМ ГОДУ МОГУТ ВЫРАСТИ ПОЧТИ НА ТРЕТЬ

Сухум. 30 марта 2022. Абхазия-Информ. Цены на туры в Абхазию могут подорожать из-за роста курса доллара примерно на 20-30%, при этом страна в этом году, возможно, станет самым популярным направлением у россиян, сообщил РИА Новости министр туризма республики Теймураз Хишба.

«Если в прошлом году мы смогли удержать рост цен и не стали их поднимать, то сейчас ситуация совсем другая. Речь идет о повышении стоимости продуктов питания, и это напрямую зависит от курса доллара. К примеру, если в 2021-м самое дешевое трехразовое стоило 600 рублей, то сейчас оно обходится уже в 800», – сказал Хишба.

По его словам, глубокое бронирование отелей ожидается в Абхазии в конце апреля.

«И я думаю, что мы выйдем на первое место (по популярности у российских туристов – прим. ред.), но, конечно же, в процентном соотношении. Предстоящий сезон будет, как минимум, не хуже, чем прошлый, который был рекордным в современной Абхазии", – отметил министр, добавив, что республика готова к наплыву отдыхающих.

Абхазский отельер Игорь Жигун считает, что рост заказов будет зависеть от доступности авиабилетов, наличия альтернативных направлений для путешествий, а также экономического «самочувствия» россиян.

«Для сопоставимых по уровню услуг гостиниц цены в Абхазии дешевле сочинских на 25-30%, а крымских – на все 40-50%», – сказал РИА Новости Жигун.

Напомним, туристический сезон в Абхазии в 2021 году побил рекорд посещаемости за последние 30 лет – в республике отдохнули более 1,5 миллиона человек.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 30 марта 2022 13:03

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