ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИМПОРТЕРОВ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКУ АБХАЗИЯ

В связи с этим министерство экономики Республики Абхазия информирует лиц, занимающихся импортом товаров, о необходимости предоставить дополнительные сведения в компетентные органы Российской Федерации в соответствии с новыми правилами.

Сухум. 30 марта 2022. Абхазия-Информ. В качестве ответной меры на введенные против Российской Федерации санкции Правительством России принято Постановление, регулирующее новый Порядок выдачи разрешений на вывоз некоторых товаров и оборудования.

Новый Порядок предусматривает приложение дополнительных сведений для определенных товарных групп, например, сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения, продукции станкостроения, тяжелого машиностроения и др.

Разрешения на вывоз промышленной продукции будут выдаваться профильными департаментами соответствующих министерств Российской Федерации на основании заявления юридического лица или индивидуального предприятия, представленного в бумажном виде или через государственную информационную систему.

Ответы на часто задаваемые вопросы:

1. Какой порядок существует для вывоза продукции из РФ?

Для экспорта продукции российского производства необходимо получить сертификат по формате СТ –1. Данный сертификат можно получить в региональной Торгово-промышленной палате. В данный момент сертификат по форме СТ – 1 оформляется для экспорта российской продукции по перечню согласно Постановлению Правительства РФ № 311 в любую страну. Сертификат в форме СТ – 1 представляется в таможенные органы в виде оригинала документа.

2. Что делать с контрактами, которые были заключены до вступления в силу Постановлений Правительства РФ № 311, № 312?

Постановления Правительства не содержат исключений для контрактов, заключенных до вступления в силу соответствующих Постановлений. На продукцию по таким контрактам необходимо получить сертификат по форме СТ – 1 (в случае продукции российского производства) или разрешение на вывоз (в случае продукции иностранного происхождения)

3. Нужно ли получать СТ – 1 на каждую поставку или можно получить один раз на всю продукцию?

В данный момент сертификат по форме СТ – 1 выдается Торгово-промышленной палатой на каждую отдельную поставку отечественной продукции.

4. Куда направлять заявление на получение разрешения в соответствии с Постановлением № 312 от 09 марта 2022 года?

Заявление необходимо подавать или направлять в бумажном виде по адресу: Пресненская набережная, д 10, стр 2, Москва, 125039. Адресат – Минпромторг России. Время работы экспедиции: понедельник– четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 15:45, без перерыва на обед.

5. Есть ли специальная форма для заявления?

Заявление на получение разрешения на экспорт продукции иностранного происхождения подается в свободной форме. Требования к содержанию заявления и прилагаемых документов определены Приказом № 797 от 14 марта 2022 года. Ознакомиться с содержанием приказа можно по ссылке: https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!fdjkghdfjhgjkfdhg4536346

6. Сколько стоит разрешение?

Разрешение на экспорт продукции иностранного происхождения выдается на безвозмездной основе.

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