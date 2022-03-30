В МОСКВЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ АБХАЗСКОГО ФУТБОЛА

Сухум. 30 марта 2022. Абхазия-Информ. В Москве в Министерстве спорта Российской Федерации состоялась рабочая встреча президента Федерации футбола Абхазии Тараща Хагба с заместителем министра спорта Российской Федерации Одесом Байсултановым.

В составе абхазской делегации были Ахрик Цвейба, Никита Симонян и Дмитрий Кортава.