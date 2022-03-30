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Абхазия Информ

ШКОЛА РЕАЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ ПРОЙДЕТ В СУХУМЕ

Новости Среда, 30 марта 2022 15:45
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ШКОЛА РЕАЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ ПРОЙДЕТ В СУХУМЕ

Сухум. 30 марта 2022. Абхазия-Информ. Международный проект «Школа реальной журналистики «Герои поверх границ» пройдет 15-16 апреля на площадке Абхазского государственного университета. Начало занятий – в 11.00.

«Школа реальной журналистики» – некоммерческий проект российского АНО «Русские репортеры». Он создан для журналистов, блогеров, сотрудников пресс-служб, студентов факультетов журналистики стран постсоветского пространства. Участие в проекте бесплатно на всех этапах. По окончанию всем участникам выдаются сетификаты.

В течение двух дней ведущие журналисты и медиа-тренеры будут говорить с коллегами о том, как изменилась профессия и что делать, чтобы даже в нынешнее время блогеров стать успешным в профессии.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ТЕМЫ 

Дмитрий Михайлин, генеральный директор АНО «Русские репортеры»: «Самое важное о сторителлинге. Почему надо мыслить историями, какой бы контент ты ни производил».

Максим Корнев, медиаэксперт, редакционный директор журнала «Журналист»: «В каком медиа-мире мы живем и в каком будем жить в ближайшем будущем – к чему готовиться»,

Юрий Васильев, лучший репортёр России, обозреватель интернет-издания «Взгляд»: «Почему репортаж был, есть и будет главным жанром журналистики. 10 секретов хорошего репортажа».

Илья Лочканов, медиа-менеджер (KP.RULIFE.RU), руководитель сети городских порталов, продюсер ТикТок-каналов: «Почему современное СМИ возможно без СМИ в традиционном понимании. Ваше СМИ – это совокупность всех площадок, на которых вы представлены».

«За последние годы медиа-мир изменился до неузнаваемости. Журналисты больше не являются монополистами на информационном поле, но вместе с тем – именно и только журналисты умеют профессионально работать с информацией – проверять, анализировать и интерпретировать. На наших занятиях мы говорим о том, как изменились медиа и профессия – и что делать для того, чтобы остаться «на плаву». И это не чисто профессиональная проблема: от того, насколько хорошо себя чувствуют журналисты и журналистика, зависит, ни больше, ни меньше, мир и взаимопонимание между людьми, в том числе и между нашими странами», – говорит генеральный директор АНО «Русские репортеры» Дмитрий Михайлин.

Организаторы подчёркивают, что это не разовое мероприятие, а целая система дополнительного профессионального образования для журналистов. После проведения Школы будет объявлен конкурс журналистских работ «Герои поверх границ», победители которого смогут пройти стажировки в ведущих российских СМИ в Москве.

Это самый масштабный за последние годы международный журналистский проект. Он начался в 2018 году, охватив все страны постсоветского пространства, продолжился в 2019-м локальными мероприятиями в различных странах, а в 2021-м стартовал вновь с глобального онлайн-проекта с участием русскоязычных журналистов со всего мира и продолжается очными (оффлайн) Школами во всех постсоветских странах.

Партнеры проекта: Россотрудничество, Фонд президентских грантов и ведущие СМИ России.

Cообщаем, что участникам мероприятия необходимо будет предварительно зарегистрироваться на сайте anorusrep.ru по ссылке «Школа реальной журналистики «Герои поверх границ» http://anorusrep.ru/geroi_2021-2022/

Узнать подробности http://anorusrep.ru/geroi_2021-2022/

Страница «Русских репортеров» в Facebook: https://www.facebook.com/anorusrep

Дополнительные комментарии: +7 985 922 20 29 (телефон, WhatsApp, Telegram)

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 30 марта 2022 16:04

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