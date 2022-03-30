В ПОХОД ЗА ЗДОРОВЬЕМ!

Любитель пеших прогулок Даур Кове уточнил, что 7 апреля Всемирный день здоровья, но поскольку он выпадает на среду – рабочий день, то организаторы решили провести эту акцию в воскресенье.

Кроме АГУ в подготовке экопохода также участвуют Администрация города Сухум, Госкомитет по молодежи, МЧС, Минздрав, «Россотрудничество», клуб «Sportapsny» и Guma GO.

Сухум. 30 марта 2022. Абхазия-Информ. Абхазский государственный университет организует в воскресенье, 3 апреля, экопоход приуроченной ко Всемирному дню здоровья, в рамках акции «10 000 шагов к жизни». Об этом сообщил «Абхазия-ИнФорм» организатор акции проректор АГУ по международным связям и экономическим вопросам Даур Кове.

«Мы планируем пройти интересный, живописный маршрут в районе Яштухи (Сухумский район). Акция открытая, и все желающие могут прийти и поучаствовать. Собираемся на жд платформе «Гума» в 9:00. К 10 часам будем выезжать на автобусах в сторону села Яштуха. А потом уже оттуда идем пешими по специально разработанному маршруту в сторону гор. Это порядка 10 км. Мы поднимемся в горы, а потом спустимся. Мы уже обратились в министерство обороны, чтобы нам предоставили военного эксперта, который рассказал бы участникам экопохода о боевых действиях в этом районе во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.», - сказал собеседник агентства.

Во время похода не будет никакого привала на обед, все будет аскетично, с собой можно взять только будут воду и шоколад.

Для справки: гора Яштуха находится на севере от Сухума на пути к Каманскому храму. Дорога к ней начинается у Института экспериментальной патологии и поднимается в горы.

На южных склонах Яштухи была найдена стоянка первобытных людей эпохи палеолита. Это одно из древнейших поселений на территории Европы.