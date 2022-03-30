АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА ОКАЗАЛА ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ ДОНЕЦКА

По поручению главы Администрации Беслана Эшба гуманитарный груз в Донецк сопровождают заместитель главы Администрации Автандил Сурманидзе и начальник департамента по управлению транспортом и организации дорожного движения Тимур Абгадж.

Делегацию из Сухума встретил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Он поблагодарил руководство столицы Абхазии за оказанную помощь.

«От всей души хочу сказать слова благодарности мэру прекрасного города Сухум Беслану Федоровичу, его заместителю Автандилу Африкановичу. Давние друзья. С Сухумом нас связывают добрые теплые отношения. Народ Абхазии и жители Сухума как никто знают, что такое война. Поэтому у нас общность душ и общность сердец давняя. Мы сегодня продолжаем подвергаться обстрелу со стороны украинских карателей, страдают и гибнут мирные жители. Поэтому эта помощь для нас очень ценна и своевременна. Спасибо всему абхазскому народу, мэру Сухума за гуманитарный груз, который будет направлен для всех нуждающихся, которые сейчас находятся на территории города Донецк», – сказал Алексей Кулемзин.

Гуманитарная помощь также будет доставлена в Луганск.

Жителям Донецка и Луганска отправлено 12 тонн гуманитарного груза.

Об этом сообщает сайт столицы.