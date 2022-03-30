АБХАЗИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ СТРЕМЛЕНИЕ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ОБЪЕДИНИТЬСЯ С СЕВЕРНОЙ ОСЕТИЕЙ

Сухум. 30 марта 2022. Абхазия-Информ. Объединение Южной Осетии с Северной - национальная мечта, и Абхазия поддерживает такое стремление жителей братской республики. Так прокомментировал ТАСС секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба заявление президента Анатолия Бибилова о том, что Южная Осетия в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в Российскую Федерацию.

«Они [Южная Осетия] не в первый раз этот вопрос ставят, референдум проводили не один раз, это их историческая судьба, наверное, – объединение с Северной Осетией, мечта национальная, и поэтому ничего удивительного в этом нет. Мы только поддерживаем такое стремление братской Южной Осетии», – сказал Шамба.

Что касается возможности вхождения Абхазии в состав России, то, по словам Шамбы, ни в политических кругах, ни в обществе Абхазии нет таких настроений.

«Во-первых, наша Конституция, законодательство не позволяют, да и таких настроений [о вхождении в состав РФ] нет в обществе. Мы дорогой ценой заплатили за независимость, это результат длительной борьбы нашего народа нескольких поколений, поэтому этот вопрос не обсуждается в наших кругах – в политических и общественных. Я не знаю такой политической силы в Абхазии, партий или общественных движений, которые исходили бы из такой возможности, отказа от независимости. Таких политических сил нет», – подчеркнул политик.

По мнению Шамба, взаимоотношения Абхазии с Россией – союзником и стратегическим партнером должны развиваться «самым тесным образом».

«Совершенно очевидно, что и до этого было ясно, и сегодня, когда мы стоим на пороге новых взаимоотношений в мировой политике, новых построений в глобальной политике, в период, когда происходит такое переустройство, наши взаимоотношения с Россией должны быть еще более тесными. Мы должны строить совместные проекты на будущее – экономические, в области безопасности, во всех других направлениях», – сказал секретарь Совета безопасности Абхазии.

Статья первая главы первой Конституции Абхазии гласит: «Республика Абхазия (Апсны) - суверенное, демократическое, правовое государство, исторически утвердившееся по праву народа на свободное самоопределение».

Россия признала независимость Абхазии 26 августа 2008 года и установила с ней дипломатические отношения, в том же году подписан межгосударственный Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В ноябре 2014 года президенты Абхазии и России подписали Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве. С 2008 года подписано более 100 межправительственных и межведомственных документов.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14233751