АБХАЗИЯ НЕ СОБИРАЕТСЯ ВХОДИТЬ В СОСТАВ РОССИИ

«Решение Южной Осетии о возможном проведении референдума по вопросу вхождения страны в состав РФ является их суверенным правом. Речь идет о воссоединении единого осетинского народа», – сказал «Интерфаксу» Кварчия.

«Вопрос о вхождении Абхазии в состав РФ не стоит. Конституция Абхазии абсолютно четко провозглашает нашу страну независимым государством», – добавил он.

«Россия – наш стратегический партнер, родное и близкое государство, но намерений вхождения в состав РФ у нас в республике нет», – заявил Кварчия.

В этой связи он напомнил, что «Конституция Абхазии не может быть изменена, в том числе если речь идет о ликвидации независимости республики. Смотрите внимательно главу 7 ст.83 нашей Конституции».