СОВЕЩАНИЕ В КМ: КАК ИСПОЛНЯЮТСЯ ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Прежде всего это касалось ремонтно-восстановительных работ на объектах социальной инфраструктуры, оползневого участка в г. Новый Афон, дорог, берегоукрепительных работ в руслах рек Псоу, Бзыбь и Кодор, проведение которых не терпит отлагательств, и изыскания средств на эти цели.



Как сообщил руководитель Управления капитального строительства Т. Агрба, в результате комиссионного обследования участка склона в Новом Афоне установлено, что оползневой процесс в масштабе 300х20 м происходит в непосредственной близости к железной дороге и угрожает выведением из строя большого участка ж/д. Ситуация усложняет отсутствие подъездных дорог к аварийному участку.



В настоящее время принимаются межведомственные скоординированные меры.



Не менее сложна ситуация и с высокой вероятностью размыва береговой линии на отдельных участках в устьях рек Псоу, Бзыбь и Кодор. С наступлением весенних паводков реки могут нанести серьезный ущерб частным домохозяйствам, мостам и автодорогам. Управление капитального строительства совместно с заинтересованными ведомствами решает вопрос об организации необходимых берегоукрепительных работ и расчистке русла рек в отдельных местах.



Премьер-министр обратил внимание на необходимость скорейшего завершения всех работ по вводу в эксплуатацию детского сада в г. Очамчыра, где в результате произведенных в прошлые годы крайне некачественных ремонтно-восстановительных работ пришлось прибегнуть к дополнительным масштабным переделкам.



Александр Анкваб поручил ускорить работы по ремонту участка дороги, ведущей к Сухумскому ИЭПиТ до наступления курортного сезона.



Особое внимание было уделено вопросу исполнения поручений по итогам проведенной Федеральным казначейством России комплексной проверкой использования средств, направленных на софинансирование повышения заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы. Александр Анкваб потребовал от вице-премьеров в сжатые сроки принять исчерпывающие меры по исключению фактов незаконного совмещения работниками штатных ставок в подведомственных министерствах и госучреждениях.



Вице-премьеру В. Делба поручено инициировать дополнительные меры по финансовому урегулированию затянувшегося спора вокруг завода по производству полимерных труб в Гудаутском районе в связи с претензиями инвестора.



На совещании рассматривались возможные меры реагирования на ситуацию на топливном рынке республики в контакте соответствующих обращений руководства Абхазии к российской стороне.



Министерство экономики страны ведет переговоры по этой проблематике.



Участники совещания обсудили текущую ситуацию в энергосистеме страны и связанную с ней необходимость принятия комплекса мер – восстановительных работ в системе, внедрения приборов коммерческого учета потребления электроэнергии, собираемости платы за пользование ею и неизбежным повышением тарифов.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.