ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 26 ЧЕЛОВЕК
Новости Среда, 30 марта 2022 23:50
Сухум. 30 марта 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 117 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 26 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 26 пациентов, в тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 13 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 9 пациентов, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 3, в Гагрской ЦРБ и Ткуарчалской ЦРБ – по 4 пациента.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53432 человек.
Зарегистрировано 679 летальных случаев. Выздоровели 50540 человек.