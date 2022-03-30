ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 26 ЧЕЛОВЕК

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 26 пациентов, в тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 13 пациентов – средней степени тяжести.

Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 117 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 26 из них.

В Сухумской инфекционной больнице 9 пациентов, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 3, в Гагрской ЦРБ и Ткуарчалской ЦРБ – по 4 пациента.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53432 человек.

Зарегистрировано 679 летальных случаев. Выздоровели 50540 человек.