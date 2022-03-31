ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ СЕЛЬХОЗПРОЕКТОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ГОСПОДДЕРЖКИ

В Минсельхозе продолжает работу конкурсная комиссия по рассмотрению заявок предпринимателей на получение государственной поддержки агробизнеса в рамках целевой программы «Развитие сельского хозяйства на 2022 год».

30 марта состоялось первое в этом году заседание комиссии. Для участия в новой программе сельхозпредприниматели уже подали 170 проектов. Конкурсной комиссии предстоит детально изучить заявки и ознакомиться с проектами. Получателями помощи станут кандидаты из наиболее важных и перспективных направлений сельского хозяйства республики.