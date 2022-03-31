ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ СЕЛЬХОЗПРОЕКТОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ГОСПОДДЕРЖКИ
Новости Четверг, 31 марта 2022 16:18
Сухум. 31 марта 2022. Абхазия-Информ. В Минсельхозе продолжает работу конкурсная комиссия по рассмотрению заявок предпринимателей на получение государственной поддержки агробизнеса в рамках целевой программы «Развитие сельского хозяйства на 2022 год».
30 марта состоялось первое в этом году заседание комиссии. Для участия в новой программе сельхозпредприниматели уже подали 170 проектов. Конкурсной комиссии предстоит детально изучить заявки и ознакомиться с проектами. Получателями помощи станут кандидаты из наиболее важных и перспективных направлений сельского хозяйства республики.
Ведомство по-прежнему намерено делать упор на развитие растениеводства, животноводства, переработки.
Господдержку в 2022 году могут получить проекты нового направления госпрограммы в разделе «Растениеводство» – возделывание однолетних культур.
Итоги работы комиссии будут освещаться на официальном сайте Правительства и Минсельхоза.
На реализацию программы в 2022 году в бюджете предусмотрено 100 млн рублей.
По итогам работы комиссии в 2021 году 91 проект был отобран и профинансирован на сумму 74 млн рублей.
Об этом сообщает сайт Минэкономики Абхазии.
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