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АСЛАН БЖАНИЯ: ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ БУДУТ ВЫСТРАИВАТЬСЯ В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРОМ 2014 ГОДА

Новости Четверг, 31 марта 2022 16:22
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АСЛАН БЖАНИЯ: ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ БУДУТ ВЫСТРАИВАТЬСЯ В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРОМ 2014 ГОДА

Сухум. 31 марта 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания  прокомментировал заявление президента Южной Осетии Анатолия Бибилова о том, что  Южная Осетия предпримет юридические шаги для объединения с Российской Федерацией.

«Мы приветствуем стремление народа Южной Осетии воссоединиться с Северной Осетией в рамках Российского государства. Уверены в том, что этот шаг в полной мере отвечает интересам и южных осетин», – сказал президент. 

Что касается позиции руководства Республики Абхазия в данном контексте, глава государства заявил:

Суверенная независимая Абхазия выстраивает и будет продолжать выстраивать с братской союзнической Россией отношения в строгом соответствии с Договором от 24 ноября 2014 года,  в котором закреплены следующие положения:

1. проведение скоординированной внешней политики;

2. создание общего пространства обороны и безопасности;

3. формирование общего социального и экономического пространства; 

4. содействие социально-экономическому развитию Республики Абхазия;

5. создание условий для полноценного участия Республики Абхазия в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, реализуемых по инициативе и при содействии Российской Федерации.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 31 марта 2022 16:28

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