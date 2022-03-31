АСЛАН БЖАНИЯ: ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ БУДУТ ВЫСТРАИВАТЬСЯ В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРОМ 2014 ГОДА

Сухум. 31 марта 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания прокомментировал заявление президента Южной Осетии Анатолия Бибилова о том, что Южная Осетия предпримет юридические шаги для объединения с Российской Федерацией.
«Мы приветствуем стремление народа Южной Осетии воссоединиться с Северной Осетией в рамках Российского государства. Уверены в том, что этот шаг в полной мере отвечает интересам и южных осетин», – сказал президент.
Что касается позиции руководства Республики Абхазия в данном контексте, глава государства заявил:
Суверенная независимая Абхазия выстраивает и будет продолжать выстраивать с братской союзнической Россией отношения в строгом соответствии с Договором от 24 ноября 2014 года, в котором закреплены следующие положения:
1. проведение скоординированной внешней политики;
2. создание общего пространства обороны и безопасности;
3. формирование общего социального и экономического пространства;
4. содействие социально-экономическому развитию Республики Абхазия;
5. создание условий для полноценного участия Республики Абхазия в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, реализуемых по инициативе и при содействии Российской Федерации.