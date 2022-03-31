АСЛАН БЖАНИЯ: ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ БУДУТ ВЫСТРАИВАТЬСЯ В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРОМ 2014 ГОДА

Сухум. 31 марта 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания прокомментировал заявление президента Южной Осетии Анатолия Бибилова о том, что Южная Осетия предпримет юридические шаги для объединения с Российской Федерацией. «Мы приветствуем стремление народа Южной Осетии воссоединиться с Северной Осетией в рамках Российского государства. Уверены в том, что этот шаг в полной мере отвечает интересам и южных осетин», – сказал президент.