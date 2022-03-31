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Абхазия Информ

ЧИСЛО ЛЬГОТНИКОВ ПО ОПЛАТЕ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ БУДЕТ СОКРАЩЕНО

Новости Четверг, 31 марта 2022 16:28
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ЧИСЛО ЛЬГОТНИКОВ ПО ОПЛАТЕ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ БУДЕТ СОКРАЩЕНО

Сухум. 31 марта 2022. Абхазия-Информ. В Министерстве экономики состоялось совещание по вопросу предоставления льгот по оплате за электроэнергию отдельным категориям граждан Республики Абхазия. В совещании принимали участие представители Министерства обороны, Минфина, Министерства по налогам и сборам, Министерства социального обеспечения и демографической политики, Генеральной прокуратуры и РУП «Черноморэнерго».

В целях стабилизации финансового положения РУП «Черноморэнерго» и уточнения категорий граждан, которым предоставляются льготы по оплате за потребленную электроэнергию, регулирования размера предоставляемых льгот и порядка компенсации «Черноморэнерго» сумм недополученных доходов, Министерство экономики предлагает актуальные изменения в нормативно-правовые акты.

По существующей в данный момент в республике системе в доходах «Черноморэнерго» происходит существенное выпадение средств в связи с тем, что государство не компенсирует энергоснабжающей организации суммы, недополученные от потребления льготников.

В данный момент в базе РУП «Черноморэнерго» числятся 7225 абонентов, которым предоставляются льготы по оплате за электроэнергию по 23-м категориям. Для примера, Указ президента о предоставлении льгот военнослужащим был подписан в 1997 году. С этого момента прошло 25 лет. Если концептуально не менять подход, то количество льготных абонентов и размер выпадающего дохода будут с каждым годом увеличиваться неконтролируемым способом.

«По всем направлениям и за все послевоенное время ни один рубль в виде компенсации этих льгот ни одна организация, предоставляющая услуги в сфере ЖКХ, от государства не получила. Это неправильно. Если государство берет на себя обязательство предоставить льготу, то оно же должно эту льготу обеспечить. Мы обременили хозяйствующие субъекты обеспечивать государственные обязательства по льготам, не обеспечивая их и не изменяя десятилетиями тарифы. Как результат пришли к тому, что система себя изжила и не может полноценно функционировать в таком виде», – сказала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

Представители заинтересованных ведомств в ходе совещания озвучили свои замечания и предложения к подготовленному Министерством экономики документу. Предлагаемые проекты нормативно правовых актов будут вынесен на рассмотрение в Кабинет Министров в ближайшее время.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 31 марта 2022 16:35

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