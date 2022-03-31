В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ТУРНИР ПО ДЗЮДО
Сухум. 31 марта 2022. Абхазия-Информ. С 31 марта по 1 апреля в Сухуме проводится ежегодный, учебно-методический, тренерско-судейский семинар по дзюдо. Семинар проводит судья международной категории из Москвы, обладатель VI дана по дзюдо Мягзум Алимов.
2 и 3 апреля во Дворце спорта им. С.В. Багапш будет проведен открытый городской турнир по дзюдо.
Одновременно с турниром состоится аттестация судейского состава Федерации дзюдо Абхазии. Организаторы мероприятия – Управление по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум и Федерация дзюдо РА.
Об этом сообщает сайт столицы.
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