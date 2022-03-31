В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ТУРНИР ПО ДЗЮДО

Сухум. 31 марта 2022. Абхазия-Информ. С 31 марта по 1 апреля в Сухуме проводится ежегодный, учебно-методический, тренерско-судейский семинар по дзюдо. Семинар проводит судья международной категории из Москвы, обладатель VI дана по дзюдо Мягзум Алимов.

2 и 3 апреля во Дворце спорта им. С.В. Багапш будет проведен открытый городской турнир по дзюдо.