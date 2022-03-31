НА БАЗЕ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА МВД АБХАЗИИ ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

В ходе проведения отрытого урока-семинара по одной из основополагающих дисциплин – «Уголовному праву» курсанты второго курса УЦ продемонстрировали знания в области уголовно-правовых норм, установленных государством в целях регулирования и охраны общественных отношений от преступных посягательств, и уголовно-правовых норм, определяющих задачи уголовного законодательства и пределы его действия, основания и принципы уголовной ответственности, понятия преступления и наказания, круг общественно опасных деяний, признаваемых преступлениями, принципы и нормы системы наказания - порядок и правила их применения, основания и порядок освобождения от уголовной ответственности и от наказания, иные регулируемые принципы уголовно-правовых институтов. Впереди у второкурсников прохождение ознакомительной практики, где они в полной мере смогут применить свои теоретические знания.

Сухум. 31 марта 2022. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Вальтер Бутба посетил Учебный центра МВД Абхазии. Он осмотрел территорию ведомственного учебного заведения и ознакомился с техническим оснащением, а так же кинологической службой, созданной в 2019 году при учебном центре МВД со всеми условиями для обучения и содержания служебных собак.

Обращаясь к курсантам, министр отметил, что им предстоит определять завтрашний день и лицо милиции Абхазии, а фундамент будущих побед и успехов в борьбе за правопорядок закладывается сегодня в аудиториях Учебного Центра Министерства внутренних дел. Вальтер Бутба пожелал будущим офицерам осуществления жизненных планов и замыслов, здоровья и благополучия.

В настоящее время научно-педагогический потенциал Учебного центра представлен специалистами, обладающими обширными теоретическими знаниями и большим опытом практической работы в правоохранительных органах страны. Все усилия преподавательского состава школы направлены на то, чтобы подразделения милиции пополнялись не только квалифицированными специалистами, но и идейно закаленными, всесторонне развитыми, культурными людьми.

На совещании с коллективом Учебного центра Вальтер Бутба акцентировал внимание на осуществлении качественной первоначальной профессиональной подготовки, повышении квалификации и переподготовки сотрудников милиции, отвечающих высоким требованиям общества, готовых эффективно противодействовать преступности в условиях современных вызовов и угроз.

Министр отметил важность процесса модернизации ведомственного образования – создание на базе Учебного центра Юридического института МВД Абхазии, осуществляющего подготовку высококвалифицированных специалистов в соответствии с международными стандартами.

Пройден нелегкий путь с 1998 года от становления средне-специальной школы милиции до учебного центра - 18 апреля 2019 года, в связи с реорганизацией, Министерством юстиции РА был принят и утвержден Устав Государственного образовательного учреждения министерства внутренних дел РА - Учебного Центра имени Героя Абхазии Виталия Хазаратовича Смыр.

И сегодня Министерством внутренних дел принимаются все необходимые меры по совершенствованию материально-технической базы, улучшению быта курсантов, выработке новых подходов в организации воспитательной и учебно-методической работы.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

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Сухумская средняя специальная школа милиции – ныне Учебный Центр МВД Республики Абхазия, действует с 1998 года.

Преподавательский состав – это более 20 преподавателей, – все граждане Абхазии, есть и преподаватели из Абхазского госуниверситета.

Обучение в центре трехгодичное, учебный план соответствует всем стандартам учебных центров ВД РФ.

В 2020 году несколько курсантов старших курсов УЦ МВД отправили в Ростовскую школу служебно-розыскного собаководства.

После окончания они вернулись в Абхазию и это уже действующие офицеры, готовые выполнять поставленные перед ними задачи.