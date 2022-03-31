Сухум. 31 марта 2022. Абхазия-Информ. Адамыр Гунба утвержден в должности директора Ткуарчалского театра комедии им. Ш. А. Пачалия

Гунба исполнял обязанности директора Ткуарчалского театра с ноября 2021 года. Ранее он работал в должности главного специалиста Министерства культуры Абхазии, возглавлял отдел гастролей и концертной деятельности.

Адамыр Гунба выпускник филфака АГУ, учился в Калдахуарской школе-интернате.