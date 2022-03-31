АДАМЫР ГУНБА УТВЕРЖДЕН В ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ТКУАРЧАЛСКОГО ТЕАТРА
Новости Четверг, 31 марта 2022 22:29
Сухум. 31 марта 2022. Абхазия-Информ. Адамыр Гунба утвержден в должности директора Ткуарчалского театра комедии им. Ш. А. Пачалия
Соответствующий приказ подписала и.о. министра культуры Динара Смыр.
Гунба исполнял обязанности директора Ткуарчалского театра с ноября 2021 года. Ранее он работал в должности главного специалиста Министерства культуры Абхазии, возглавлял отдел гастролей и концертной деятельности.
Адамыр Гунба выпускник филфака АГУ, учился в Калдахуарской школе-интернате.