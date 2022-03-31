Сухум. 31 марта 2022. Абхазия-Информ. Состоялась премьера комедийного спектакля «Госпожа министерша»Государственного молодежного театра, поставленная по пьесе сербского драматурга Бранислава Нушича. Это история о том, как власть меняет человека самым кардинальным образом, и в большинстве случаев не в лучшую сторону.

Пьеса написана в 1929 году, но остаётся актуальной до сих пор. Перевела пьесу на абхазский язык Народная артистка Абхазии Софа Агумаа. Режиссер-постановщик – Заслуженная артистка Абхазии Эсма Джениа, художник-постановщик – Г. Дочия, костюмы – О. Загорская, хореограф – В. Полуектова, музыка – Эсма Джениая, свет – С. Пачулия, звук – А. Цугба.

Сюжет спектакля «Госпожа министерша» «вечный̆»: человек хочет получить власть и блага, неотделимые от нее и внезапно эту власть получает. Он меняется до неузнаваемости, ломает отношения между близкими людьми из-за выдуманного престижа, деформирует всю свою жизнь, а потом, он просто падает с этих высот обратно на землю. Помимо актёров Молодёжного театра в спектакле играют студенты 3 курса отделения искусств АГУ. Это их курсовая работа. Главная героиня (актеры молодёжного театра Альдона Аблейба и Фрида Лейба) — мещанка Живка Попович становится женой министра.

До этого её муж, заурядный̆ чиновник средней руки, получал жалованье, которое едва хватало на жизнь. И вдруг мужу Живки предложили портфель министра и перед ней открылось обширное поле деятельности, в ней внезапно пробудились тщеславие, эксцентричность, стяжательство, зависть, нетерпимость. Чтобы соответствовать престижному социальному статусу, Живка решает срочно сменить гардероб, мебель и… мужа своей дочери. Вокруг этого внезапного преображения героини комедии и закручивается вся интрига. Комедия характеров в лучших своих традициях гениально сочетается с комедией нравов. Бранислав Нушич так писал о своей пьесе: «Я взял за руку одну хорошую жену и хорошую хозяйку — госпожу Живку Попович и внезапно вознес ее, нежданно-негаданно над ее нормальной линией жизни. Такой беспорядок на весовой чашке жизни способен сделать то, что у людей из этой среды нарушится равновесие, и они не смогут удержаться на ногах. И вот в этом и заключается содержание «Госпожи министерши», в этом вся сущность проблемы, которую содержит этот кусок».

Режиссёр-постановщик, заслуженная артистка Абхазии Эсма Джения поделилась своими эмоциями: «Режиссёр в премьеру очень волнуется и, наверное, он в этом смысле не в очень хорошем положении находится, в отличие от зрителя, который расслаблен и ожидает каких-то новых открытий, чудес и сюжетные перипетии. У режиссёра немного другие эмоции. Сам сюжет, на мой взгляд, очень понятен как и старая добрая сказка о золотой рыбке и чудесах, которые случаются и которыми надо умно распределиться. Это сербская трактовка сюжета, понятна для нас, так как Сербия тоже не большое государство и проблемы провинциальных городков нам понятны и близки. В своём исполнении мы добавили больше эксцентрики, фарса, немного циркового хулиганства».

Яркие костюмы, необычные декорации, прекрасная игра актеров не оставили публику равнодушной. Зал провожал актёров бурными аплодисментами!