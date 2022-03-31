ТУРОПЕРАТОРЫ РФ ФИКСИРУЮТ РОСТ БРОНИРОВАНИЙ ПУТЕВОК В АБХАЗИЮ ДО 28 ПРОЦЕНТОВ
Сухум. 31 марта 2022. Абхазия-Информ. Туроператоры России заметили увеличение числа бронирований поездок в Абхазию, а также смещение спроса от эконом-сегмента к выбору трех-пятизвездочных объектов размещения. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.
В пресс-службе туроператора «Интурист» отметили, что бронирования туров в Абхазию в этом году на 28% превышают аналогичный период прошлого года. Высокий спрос на направлении отмечают и в Fun&Sun (бывший «TUI Россия»), сообщая, что всё больше туристов выбирают отели премиум класса. Тогда как в 2021 году спросом пользовались объекты размещения эконом-сегмента.
Но не все туроператоры наблюдают высокий рост бронирований туров в Абхазию по сравнению с 2021 годом. Например, в PAC Group отмечают то же число бронирований Абхазии, что и в прошлом году. В «Русском экспрессе» сообщают о том, что бронирования оживились только после 20 марта.
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