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Абхазия Информ

ТУРОПЕРАТОРЫ РФ ФИКСИРУЮТ РОСТ БРОНИРОВАНИЙ ПУТЕВОК В АБХАЗИЮ ДО 28 ПРОЦЕНТОВ

Новости Четверг, 31 марта 2022 23:20
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ТУРОПЕРАТОРЫ РФ ФИКСИРУЮТ РОСТ БРОНИРОВАНИЙ ПУТЕВОК В АБХАЗИЮ ДО 28 ПРОЦЕНТОВ

Сухум. 31 марта 2022. Абхазия-Информ. Туроператоры России заметили увеличение числа бронирований поездок в Абхазию, а также смещение спроса от эконом-сегмента к выбору трех-пятизвездочных объектов размещения. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.

В пресс-службе туроператора «Интурист» отметили, что бронирования туров в Абхазию в этом году на 28% превышают аналогичный период прошлого года. Высокий спрос на направлении отмечают и в Fun&Sun (бывший «TUI Россия»), сообщая, что всё больше туристов выбирают отели премиум класса. Тогда как в 2021 году спросом пользовались объекты размещения эконом-сегмента.

Но не все туроператоры наблюдают высокий рост бронирований туров в Абхазию по сравнению с 2021 годом. Например, в PAC Group отмечают то же число бронирований Абхазии, что и в прошлом году. В «Русском экспрессе» сообщают о том, что бронирования оживились только после 20 марта.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 31 марта 2022 23:22

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