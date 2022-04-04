ПО СВОДКАМ МВД: КРАЖИ, НАРКОТИКИ, ОРУЖИЕ

В отношении гражданина Серебренникова ОД УВД по Гагрскому району по части 1 статьи 217 УК РА возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Сухум. 4 апреля 2022. Абхазия-Информ. Сотрудниками уголовного розыска МВД РА совместно с сотрудниками ОУР УВД по Гагрскому району и ОМ п. Цандрипш во время обследования транспортного средства, принадлежащего жителю села Мкелрипш Серебренникому Святославу Святославивочу 1990 г.р, был изъят пистолет системы «Макарова» калибра 9мм с 8-ю патронами к нему.

Кража в Гагрском районе

Сообщение о совершении преступления поступило в дежурную часть отдела милиции п. Цандрипш. Неустановленные на тот момент лица в масках проникли в магазин розничной торговли в с. Хашпсы Гагрского района, откуда совершили хищение товара и денежных средств, после чего скрылись на автомобиле марки «Тойота».

Незамедлительно принятыми оперативными мерами автомобиль с предполагаемыми преступниками сотрудниками милиции был установлен и в ходе преследования заблокирован на проселочной дороге. При попытке скрыться, водитель данной автомашины умышленно протаранил служебный автомобиль сотрудников милиции. На месте был задержан житель г. Сухум Папаскир Жулен Даурович, 2000 г.р., еще двое пассажиров и водитель скрылись с места происшествия.

При осмотре автотранспортного средства сотрудниками следственно-оперативной группы ОМ п. Цандрипш обнаружено и изъято похищенное имущество.

Как впоследствии установлено, водитель автомобиля, на котором подозреваемые пытались скрыться – Дбар Адгур Романович 1982 г.р. задержан в результата проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР МВД совместно с уголовным розыском Цандрипшского отдела милиции. Продолжаются ОРМ в отношении еще двух подозреваемых в соучастии данного преступления.

По факту кражи, а так же умышленного повреждения чужого имущества, повлекшее значительный ущерб, в отношении Адгура Дбар возбуждено уголовное дело.

К уголовной ответственности в соответствии с ч. 3 ст. 155 УК РА привечен и Жулен Папаскир. Оба заключены под стражу. Расследование продолжается.

Незаконный ввоз на территорию РА наркотического вещества

Сотрудниками отдела уголовного розыска УВД по Гагрскому району совместно с сотрудниками службы государственной безопасности Республики Абхазия и Государственного таможенного комитета в зоне контрольно-пропускного пункта «Псоу» была остановлена автомашина под управлением Анкваб Амирана Геннадьевича 1989 г.р. В ходе осмотра автотранспортного средства обнаружено наркотическое средство «метадон», аналогичное вещество изъято при личном досмотре гражданина Анкваб.

В отношении Амирана Анкваб СО УВД по Гагрскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 223 и ч. 2 ст.224 прим. 1 УК РА – незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта, а так же ввоз на территорию Республики Абхазия наркотического средства в крупном размере. Анкваб заключен под стражу.

Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов

Пистолет ПМ-СХ калибра 9 мм, переделанный кустарным способом из охолощенного в боевой с 18-ю патронами к нему, изъят сотрудниками ОМ п. Цандрипш УВД по Гагрскому району в ходе обследования жилища Шахламнджян Грач Мкртичович 1955 г.р..

В отношении вышеназванного гражданина Отделом дознания УВД по Гагрскому району возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьей 217 УК РА. Грач Шахламджян отпущен под подписку о невыезде.

Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов

Сотрудниками ОУР и МОБ ОВД по Гудаутскому району в ходе проведения оперативных мероприятий изъят автомат «Калашникова» калибра 7,62 мм с магазином, снаряжёнными 8-ю патронами к нему у жителя села Звандрипш Черкезия Олега Дониковича 1986 г.р.

При исследовании специалисты экспертно-криминалистического центра МВД РА установили, что изъятый автомат технически исправен и пригоден для производства выстрелов, а патроны являются боевыми.

По факту незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия и боеприпасов группой дознания по Гудаутскому району в отношении вышеназванного гражданина возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения подписка о невыезде.

Кража в Сухуме

Преступление имущественного характера раскрыто сотрудниками уголовного розыска столичного УВД.

Чегия Едвард Борисович 1983 г.р., находясь в городе Сухум, имея корыстный преступный умысел, направленный на незаконное обогащение, путем взлома оконной решетки, незаконно проник в дом по улице Гулия, откуда тайно похитил бытовую технику и электроприборы, принадлежащие потерпевшей, причинив тем самым материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 423.000 рублей, после чего скрылся с места преступления.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска гражданин Чегия был задержан и уже дал признательные показания в совершении данного преступления. В ходе обыска по месту временного проживания задержанного часть похищенного изъято.

В отношении Едварда Чегия СО УВД по г. Сухум по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» ч.4 ст.155 УК РА возбуждено уголовное дело и принято к производству. Последний заключен под стражу.

Об этом сообщает сайт МВД.