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Абхазия Информ

ЭКСКУРСОВОДЫ АБХАЗИИ ПРИЗЫВАЮТ АВТОМОБИЛИСТОВ СОБЛЮДАТЬ ЧИСТОТУ НА ДОРОГАХ

Новости Понедельник, 04 апреля 2022 11:35
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ЭКСКУРСОВОДЫ АБХАЗИИ ПРИЗЫВАЮТ АВТОМОБИЛИСТОВ СОБЛЮДАТЬ ЧИСТОТУ НА ДОРОГАХ

Сухум. 4 апреля 2022. Абхазия-Информ. В связи со скорым началом курортного сезона, профсоюз экскурсоводов Абхазии обратился к руководителю РУП «Абхазавтодор» с просьбой уделить более пристальное внимание, санитарному состоянию прилегающей территории к центральной дороге «Псоу-Ингур».

Михаил Логуа оперативно отреагировал на просьбу, заверив, что соответствующие поручения будут разосланы начальникам участков.

Уже на следующий день были начаты работы по приведению в порядок прилегающей территории на экскурсионном маршруте на Гудаутском участке трассы. Такие же работы будут проведены и в других районах.

В свою очередь Михаил Логуа обратился к жителям республики, с просьбой не выбрасывать мусор вдоль проезжей части, а использовать для этого установленные в специальных местах контейнеры.

Профсоюз экскурсоводов с этой же просьбой обращается к гражданам Абхазии.

«Вдоль проезжей части катастрофическое положение! Вся прилегающая территория усеяна мусором! Водители автомобилей и пассажиры, любовь к родине начинается с малого! Давайте поддержим чистоту и порядок на нашей земле. ЧИСТО НЕ ТАМ ГДЕ УБИРАЮТ, А ТАМ ГДЕ НЕ СОРЯТ!» - говорится в обращении Республиканского профсоюза экскурсоводов Абхазии

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 04 апреля 2022 11:43

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