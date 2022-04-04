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Абхазия Информ

АГУ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В МГИМО МИД РОССИИ

Новости Понедельник, 04 апреля 2022 11:33
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АГУ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В МГИМО МИД РОССИИ

Сухум. 4 апреля 2022. Абхазия-Информ. Абхазский государственный университет объявляет прием заявлений от граждан Абхазии для поступления в Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России по целевому заказу МИД Абхазии по программам бакалавриата (для выпускников средних общеобразовательных школ Абхазии):

– программа «Международно-правовая» – 2 (два) места;

– программа «Международные экономические отношения» – 2 (два) места;

по программам магистратуры – 3 (три) места.

Прием документов с 04 апреля по 08 апреля 2022 г.

К заявлению о приеме для обучения по программам бакалавриата прилагаются:

1. Паспорт гражданина Республики Абхазия (общегражданский и заграничный).

2. Справка об обучении в 11 классе средней общеобразовательной школы Республики Абхазия.

3. Табель успеваемости обучающегося в 11 классе за I-ое полугодие или аттестат о среднем (полном) общем образовании.

4. Фотографии: 2 шт. размером 3х4.

5. Медицинская справка по форме 086/у.

6. Приписное удостоверение или справка о воинском учете (для юношей).

Вступительные испытания будут проводиться по программам МГИМО МИД РФ.

К заявлению о приеме для обучения по программам магистратуры прилагаются:

1. Паспорт гражданина Республики Абхазия (общегражданский и заграничный).

2. Документы (диплом и приложение к нему) установленного образца о высшем образовании или выписку из итоговой зачетно-экзаменационной ведомости выпускника.

3. Фотографии: 4 шт. размером 3,5х4,5.

4. Военный билет/приписное свидетельство (для военнообязанных).

5. Оригинал и копия документа, подтверждающего наличие индивидуальных достижений у поступающего.

Поступающие в магистратуру вправе подать заявление о приеме, а также необходимые документы лично или по электронному адресу Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Бланк заявления о приеме в магистратуру необходимо распечатать, заполнить, подписать и направить по указанному электронному адресу.

За справками обращаться по тел.: +7 (940) 992 52 61, +7 (940) 927 06 18

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 04 апреля 2022 11:35

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