ТРЕТЬЕ МЕСТО НА «КУБКЕ БУДУЩИХ ЛЕГЕНД»

Сухум. 4 апреля 2022. Абхазия-Информ. Футболисты ФК «Динамо» 2008 года рождения стали бронзовыми призерами Всероссийского детского футбольного турнира «Кубок будущих легенд», который проходил в Адлере с 27 марта по 2 апреля.



В матче за третье место динамовцы одержали победу над очамчырским «Ерцаху» со счетом 2:3.

