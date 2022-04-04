ВААК ПРОВОДИТ ПРЯМОЙ ЭФИР В СЕТИ FACEBOOK

Сухум. 4 апреля 2022. Абхазия-Информ. 4 апреля в 20:00 на площадке соцсети Facebook https:// www.facebook.com/events/768764884528687/ будут подведены итоги предвыборной кампании команды Всемирного абхазо-абазинского конгресса и озвучены планы на будущее.

В прямом эфире пройдет беседа с избранным депутатом Парламента Инаром Гицба, экс-кандидатами в депутаты Изольдой Хагба, Темуром Реквава, Дмитрием Жиба, руководителем аппарата Высшего совета ВААК Каном Тания и главредом инфпопортала ВААК Аминой Лазба.

Вопросы к участникам встречи можно прислать по электронному адресу Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или задать в прямом эфире.

Об этом сообщает пресс-служба Всемирного абхазо-абазинского конгресса.