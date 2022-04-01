ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УМЫШЛЕННОГО УБИЙСТВА ЧХАБЕЛИЯ А.Л.

Сухум. 1 апреля 2022. Абхазия-Информ. Прокуратурой Очамчырского района возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства Чхабелия Анри Лериевича, 1986 г. р., имевшего место 30 марта 2022 года в лесном массиве с. Баслаху Очамчырского района.

1 апреля 2022 года задержано лицо, подозреваемое в совершении данного преступления.

В настоящее время проводятся неотложные следственные и оперативные мероприятия. На данном этапе более подробная информация о ходе расследования в интересах следствия не может быть разглашена.