ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УМЫШЛЕННОГО УБИЙСТВА ЧХАБЕЛИЯ А.Л.
Сухум. 1 апреля 2022. Абхазия-Информ. Прокуратурой Очамчырского района возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства Чхабелия Анри Лериевича, 1986 г. р., имевшего место 30 марта 2022 года в лесном массиве с. Баслаху Очамчырского района.
1 апреля 2022 года задержано лицо, подозреваемое в совершении данного преступления.
В настоящее время проводятся неотложные следственные и оперативные мероприятия. На данном этапе более подробная информация о ходе расследования в интересах следствия не может быть разглашена.
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