В ЛУГАНСК ДОСТАВЛЕН ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ ИЗ СУХУМА

«По поручению главы Администрации Сухума Беслана Эшба было решено доставить нашим друзьям, нашим братьям гуманитарную помощь. В коробках продукты первой необходимости для каждого гражданина, там перечень большой, крупы, сладости для детей и так далее», – сказал в интервью пресс-службе Администрации Луганска Автандил Сурманидзе.

Посылки отправятся непосредственно к адресатам – эвакуированным в город жителям территорий Республики, где еще продолжаются боевые действия.

«Наш братский абхазский народ сегодня отозвался, наверное, как вся Россия, на ту беду, которая свалилась на Донбасс. И мы очень благодарны в лице Беслана Федоровича – главы города Сухума, всему абхазскому народу. Сегодня хотим выразить слова благодарности за ту, во-первых, активную позицию, во-вторых, помощь, которую они нам оказали. Продукты питания сегодня нам очень необходимы, потому что согласно указа главы и штаба обороны Республики, сегодня мы принимаем переселенцев с вновь освобожденных территорий. Поэтому еще раз я своему другу, своему брату Автандилу Африкановичу хочу передать слова благодарности, и главе Администрации, чтобы он их передал. Я надеюсь, что те наши договоренности, которые были по поводу того, что рано или поздно город Луганск и город Сухум подпишут договор о сотрудничестве и взаимопомощи, и мы тогда еще раз встретимся, я думаю, что пожмем друг другу руки и скажем, что вот один народ, который сегодня объединился вокруг России для того, чтобы победить фашизм», – сказал глава Администрации Луганска Манолис Пилавов.

«Обязательно будет подписан такой договор между нашими городами, и нам очень легко будет взаимодействовать в дальнейшем», – сказал Автандил Сурманидзе. Манолис Пилавов рассказал Автандилу Сурманидзе о функционировании городской инфраструктуры и планах дальнейшего восстановления поврежденных объектов. Замглавы Сухума пожелал всем жителям Донбасса скорейшего возвращения к мирной жизни. Совместные усилия, включая работу таких гумконвоев, как отметил глава Луганска, направлены на то, чтобы помочь всем оказавшимся в сложной ситуации гражданам. Всего из Абхазии в ДНР и ЛНР прибыло 12 тонн гуманитарного груза, 6 тонн было доставлено в Донецк и 6 – в Луганск.