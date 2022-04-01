ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ПРИЗНАЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ СОЦОБЕСПЕЧЕНИЯ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ

Деятельность Управления связана не просто с горожанами, а с самыми уязвимыми и нуждающимися слоями населения. Сотрудники этой службы занимаются делами ветеранов, пенсионеров, инвалидов, детей, сирот.

Сухум. 1 апреля 2022. Абхазия-Информ. На очередном заседании депутаты Сухумского городского Собрания заслушали отчет и. о. начальника Управления соцобеспечения администрации столицы Мадины Харазия. Она подробно рассказала о работе службы, о проблемах и своем видении их разрешения.

«Основная задача Управления – реализация правительственных и городских программ по оказанию материальной поддержки пожилым людям, одиноким матерям, многодетным семьям, инвалидам, проживающим в столице», – подчеркнула Мадина Харазия.

В частности, она сообщила, что на учете состоит около 11 300 пенсионеров и задолженности по выплате им пенсий и пособий за прошлый год не имеется, как, впрочем, и по всем остальным выплатам. Пособия в размере 1000 руб. получают 246 одиноких матерей, из которых у 189 – 1 ребенок, у 42 матерей – по 2 детей, у 13 – по 3 детей, ещё двоих – по 4 и 5 детей.

600 руб. на одного инвалида получают 180 человек, из них 171 – на 1 инвалида, 7 – на 2-х, двое получают на 3-х и 4-х.

По 1000 руб. было выдано 124 получателям по уходу за инвалидом с детства до 16 лет.

За 2021 год 910 тысяч рублей было выплачено как единовременное пособие на рождение ребенка (на 179 детей).

В целом за год, по словам Мадины Харазия, город выплатил горожанам различные пособия на сумму 21 млн 133 тыс. рублей.

Сотрудники отдела социальной помощи на дому посетили 1864 человека, среди которых 165 лежачих больных.

Проблемы у службы возникают, к примеру, когда у инвалидов с детства, достигших совершеннолетия, нет паспортов, когда вовремя не проходят перерегистрацию не только пенсионеры, но и все получатели пособий.

«Многие семьи с детьми, прописанные в городе, большую часть года живут в деревне, потому что занимаются сельским хозяйством. Но, если они вовремя не перерегистрировались, могут лишиться пособий. Конечно, мы стараемся не допустить такого. Другая проблема в том, что мы не можем следить за миграционными процессами: кто-то выписался, переехал в другой город или район на постоянное место жительства, кто-то прописался. Нам такие сведения никто не предоставляет», – отметила Харазия.

Депутат Лаша Зарандия выразил от имени коллег готовность содействовать Управлению в решении этой и других возможных проблем.

«Думаю, решить этот вопрос не сложно, будем просить паспортные столы периодически представлять вам необходимую информацию. Что касается выплат, есть стремление их увеличить, но бюджет города медленно растет. В то же время, бюджет у нас социально направленный, проблемы нуждающихся людей будут и впредь рассматриваться в первую очередь», – сказал заместитель председателя Собрания Дмитрий Осия.

«Размеры пособий надо увеличивать, для многодетных семей, тем, у кого инвалиды, в особенности. Дорожают продукты, лекарства. Тем более, когда выплаты не меняются годами. Надо изыскивать средства», – считает депутат Саид Ашуба. «Мадина Леонидовна сообщила нам, что размер единовременной выплаты на рождение ребенка был установлен в 2008 году. Конечно, надо его увеличивать, при условии, что бюджет 2022 года будет профицитным. Будем в конце года обсуждать этот вопрос с главой администрации Бесланом Эшба. Мы понимаем, насколько тяжело людям в нынешних экономических условиях, особенно той категории горожан, которые на учете в Управлении соцобеспечения. Поэтому будем стараться добиваться поэтапного увеличения размера пособий», – сказал, завершая обсуждение отчета Харазия, председатель Собрания Ираклий Харчилава.

Затем депутаты, единогласно проголосовав, приняли решение считать удовлетворительной работу Управления социальной защиты за 2021 год.

Мадона Квициния



