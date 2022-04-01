КРОСС, ПРИУРОЧЕННЫЙ КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ЗДОРОВЬЯ

Сухум. 1 апреля 2022. Абхазия-Информ. Учащиеся школ г. Сухум приняли участие в кроссе, приуроченному ко Всемирному Дню здоровья. В забеге приняло участие более 150 учащихся.

2 место – Кация Тимур, ученик Сухумской средней школы №8 им. В.К. Ладария;

3 место – Улыбин Алексей, ученик Сухумской средней школы №7.

Среди девочек:

1 место – Дмитриенко Лера, ученица Сухумской средней школы №11 им. А.М. Чочуа;

2 место – Рущак Ангелина, ученица Сухумской средней школы №7;

3 место – Санакулова Шахзаде, ученица Сухумской средней школы №7;

Самыми юные призеры отмечены:

Разбоудько Клим – ученик Сухумской средней школы №12;

Туркия Сандра – ученица Сухумской средней школы №7;

Всемирный День здоровья является важным праздником для каждого, кто заботится о своём благополучии, здоровом теле и крепком духе, а также стремится к защите окружающей среды, что непосредственно влияет на укрепление общественного здоровья.