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Абхазия Информ

КРОСС, ПРИУРОЧЕННЫЙ КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ЗДОРОВЬЯ

Новости Пятница, 01 апреля 2022 19:24
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КРОСС, ПРИУРОЧЕННЫЙ КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ЗДОРОВЬЯ

Сухум. 1 апреля 2022. Абхазия-Информ. Учащиеся школ г. Сухум приняли участие в кроссе, приуроченному ко Всемирному Дню здоровья. В забеге приняло участие более 150 учащихся.

Подведя итоги соревнования, призёрами среди мальчиков стали:

1 место – Артем Бондорь, ученик Сухумской средней школы №8 им. В.К. Ладария;

2 место – Кация Тимур, ученик Сухумской средней школы №8 им. В.К. Ладария;

3 место – Улыбин Алексей, ученик Сухумской средней школы №7.

Среди девочек:

1 место – Дмитриенко Лера, ученица Сухумской средней школы №11 им. А.М. Чочуа;

2 место – Рущак Ангелина, ученица Сухумской средней школы №7;

3 место – Санакулова Шахзаде, ученица Сухумской средней школы №7;

Самыми юные призеры отмечены:

Разбоудько Клим – ученик Сухумской средней школы №12;

Туркия Сандра – ученица Сухумской средней школы №7;

Всемирный День здоровья является важным праздником для каждого, кто заботится о своём благополучии, здоровом теле и крепком духе, а также стремится к защите окружающей среды, что непосредственно влияет на укрепление общественного здоровья.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 01 апреля 2022 19:28

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