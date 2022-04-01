КРОСС, ПРИУРОЧЕННЫЙ КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ЗДОРОВЬЯ
Сухум. 1 апреля 2022. Абхазия-Информ. Учащиеся школ г. Сухум приняли участие в кроссе, приуроченному ко Всемирному Дню здоровья. В забеге приняло участие более 150 учащихся.
Подведя итоги соревнования, призёрами среди мальчиков стали:
1 место – Артем Бондорь, ученик Сухумской средней школы №8 им. В.К. Ладария;
2 место – Кация Тимур, ученик Сухумской средней школы №8 им. В.К. Ладария;
3 место – Улыбин Алексей, ученик Сухумской средней школы №7.
Среди девочек:
1 место – Дмитриенко Лера, ученица Сухумской средней школы №11 им. А.М. Чочуа;
2 место – Рущак Ангелина, ученица Сухумской средней школы №7;
3 место – Санакулова Шахзаде, ученица Сухумской средней школы №7;
Самыми юные призеры отмечены:
Разбоудько Клим – ученик Сухумской средней школы №12;
Туркия Сандра – ученица Сухумской средней школы №7;
Всемирный День здоровья является важным праздником для каждого, кто заботится о своём благополучии, здоровом теле и крепком духе, а также стремится к защите окружающей среды, что непосредственно влияет на укрепление общественного здоровья.
Последнее от Super User
- В ЛУГАНСК ДОСТАВЛЕН ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ ИЗ СУХУМА
- ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ПРИЗНАЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ СОЦОБЕСПЕЧЕНИЯ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ
- ВСТРЕЧА МИНИСТРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ
- ПРАВИТЕЛЬСТВО АБХАЗИИ ПРОДЛИЛО ЗАПРЕТ НА ДОБЫЧУ КРИПТОВАЛЮТЫ
- ЗАВЕРШЕНА РАЗРАБОТКА НОВОГО ВОДНОГО КОДЕКСА АБХАЗИИ