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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА МИНИСТРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Новости Пятница, 01 апреля 2022 19:13
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ВСТРЕЧА МИНИСТРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Сухум. 1 апреля 2022. Абхазия-Информ. В Цхинвале состоялась встреча министра здравоохранения и социального развития Южной Осетии Сослана Наниева и министра здравоохранения Республики Абхазия Эдуарда Бутба.

Во встрече также принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в Республике Южная Осетия Алан Елбакиев.

Сослан Наниев поприветствовал Эдуарда Бутба и отметил, что в Южной Осетии всегда рады гостям из Абхазии.

«Благодарен, что вы нашли время и приехали к нам в республику. Надеюсь, что мы достигнем определенных договоренностей по разным направлениям в сфере здравоохранения. Я поделюсь с вами мыслями, которые есть у меня и мы придем к обоюдным соглашениям, договорённостям», – сказал он.

Эдуард Бутба поблагодарил коллегу за приглашение и гостеприимство.

«С большим удовольствием приехал в братскую страну. У нас есть возможность обсудить вопросы сотрудничества, во благо граждан наших республик, они должны получать максимальную пользу от нашей с вами деятельности», – отметил Бутба.

К концу встречи Эдуард Бутба подарил Сослану Наниеву памятный подарок серебряную монету «Александр Чачба» номиналом 10 апсаров из серии «Выдающиеся личности Абхазии».

Министр здравоохранения Абхазии в качестве почетного гостя примет участие в международной научно-практической междисциплинарной конференции по хирургии кисти которой проходит в Цхинвале.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 01 апреля 2022 19:17

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