ПРАВИТЕЛЬСТВО АБХАЗИИ ПРОДЛИЛО ЗАПРЕТ НА ДОБЫЧУ КРИПТОВАЛЮТЫ

Сухум. 1 апреля 2022. Абхазия-Информ. Постановлением Кабинета министров Республики Абхазия от 01.04.2022 №34 внесены изменения в Постановление КМ от 8 декабря 2020 года №137 «О введении ограничений на потребление электроэнергии и на ввоз в Республику Абхазия товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют». Срок запрета продлен до 31 декабря 2022 года. В предыдущем постановлении запрет действовал до 31 марта 2022 года.

Накануне Министерство экономики направило в Кабмин проекты правовых актов, продлевающие запрет на майнинг и ввоз оборудования для добычи криптовалюты.