ЗАВЕРШЕНА РАЗРАБОТКА НОВОГО ВОДНОГО КОДЕКСА АБХАЗИИ

Сухум. 1 апреля 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб направил разработанный Аппаратом Кабинета министров Республики Абхазия, согласованный с компетентными центральными органами государственного управления республики проект Водного кодекса Республики Абхазия, а также проект Закона Республики Абхазия «О введении в действие Водного кодекса Республики Абхазия» президенту страны для дальнейшего внесения проектов законов в Народное Собрание – Парламент.

Водный кодекс призван урегулировать правоотношения в сфере использования и охраны вод в Республике Абхазия.

В настоящее время в данной сфере правового регулирования действует Водный кодекс Грузинской ССР от 1974 года, введенный в действие до принятия нового соответствующего законодательства на основании Закона Республики Абхазия «О водном законодательстве» от 15 апреля 1994 года №123-с. Очевидно, что нормы советского законодательства не могут надлежащим образом регулировать водные отношения в соответствии с требованиями современных реалий, они не отражают текущую структуру органов государственной власти Республики Абхазия и иные существенные положения отечественного законодательства.

Новый Водный кодекс подразумевает, что все водные объекты в Республике Абхазия, как и земельные ресурсы республики, могут быть исключительно в государственной собственности и предоставляются заинтересованным лицам только в пользование.

Согласно нормам проекта кодекса водные объекты или их части могут быть предоставлены заинтересованным лицам в пользование на основании:

– договоров водопользования (платная форма водопользования);

– решений о предоставлении водных объектов в пользование (бесплатная форма водопользования).

Определено также, в каких случаях водопользование подлежит оплате, в каких – осуществляется бесплатно.

Настоящим проектом также определены полномочия Кабинета Министров Республики Абхазия в области регулирования водных отношений, а также компетенции специального уполномоченного государственного органа по регулированию использования и охраны вод.

В целях систематизации информации о водных объектах Республики Абхазия (в т.ч. информации о водопользователях) проектом Водного кодекса подразумевается создание и ведение государственного водного реестра, в котором будет осуществляться регистрация договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование, прекращения договора водопользования, а также будет содержаться иная информация.

Отдельной главой проекта Водного кодекса предусматривается установление специальных норм, направленных на охрану водных объектов в республике. Данные нормы определяют перечень работ, запрещенных на водных объектах, при которых запрещается или ограничивается водопользование, устанавливают водоохранные зоны и зоны прибрежных защитных полос, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения и т. д.

Кром этого, проект Водного кодекса содержит в себе и другие важные положения, направленные на:

– установление основных принципов водного законодательства;

– классификацию водных объектов и видов водопользования;

– установление границ береговой полосы водного объекта;

– определение предельных сроков водопользования и платы за пользование водными объектами;

– регулирование использования водных объектов в зависимости от целей их использования;

– установление ответственности, прав и обязанностей водопользователей и т. д.