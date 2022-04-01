АБХАЗСКИЕ МЕДИКИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Новости Пятница, 01 апреля 2022 18:48
Сухум. 1 апреля 2022. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба по приглашению министра здравоохранения и социального развития Южной Осетии Сослана Наниева, примет участие в качестве почетного гостя, в международной научно-практической междисциплинарной конференции по хирургии кисти.
Конференция пройдет в г. Цхинвале с 1 по 5 апреля, в ней также будут участвовать и абхазские медики.
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