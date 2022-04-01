ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 24 ЧЕЛОВЕК, ОДИН ЛЕТАЛЬНЫЙ ИСХОД
Сухум. 1 апреля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 31 марта проведено у 110 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 24 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 27 пациентов, в тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 13 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 10 пациентов, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 3, в Гагрской ЦРБ – 4, в Ткуарчалской ЦРБ – 4 пациента.
В Сухумской инфекционной больнице умер мужчина 86 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53456 человек.
Зарегистрировано 680 летальных случаев. Выздоровели 50721 человек.
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