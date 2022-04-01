ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 24 ЧЕЛОВЕК, ОДИН ЛЕТАЛЬНЫЙ ИСХОД

Сухум. 1 апреля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 31 марта проведено у 110 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 24 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 27 пациентов, в тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 13 пациентов – средней степени тяжести.