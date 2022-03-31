СОВЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ОСУДИЛ ПРИНЯТИЕ ОДНОСТОРОННИХ САНКЦИЙ

Сухум. 31 марта 2022. Абхазия-Информ. ЖЕНЕВА, /ТАСС/. Совет ООН по правам человека (СПЧ) на своей 49-й сессии в Женеве призвал государства прекратить принятие односторонних санкций, осудив их использование в качестве средства политического и экономического давления. За соответствующую резолюцию, одобренную в четверг на заседании, проголосовали 27 стран из 47, в том числе Россия, Китай и Индия, тогда как 14 государств, включая США, страны Евросоюза, Великобританию и Украину, выступили против, а шесть делегаций при голосовании воздержались.

В резолюции говорится, что СПЧ решительно осуждает продолжающееся одностороннее применение «некоторыми державами» санкций «в качестве средства давления, в том числе политического и экономического», с целью воспрепятствовать осуществлению странами «права свободно и самостоятельно принимать решения». Совет «настоятельно призывает все государства прекратить принятие, сохранение или осуществление» не соответствующих международному праву и Уставу ООН «односторонних принудительных мер», включая меры «с экстерриториальными последствиями, которые создают препятствия для торговых отношений».

В резолюции говорится, что действующие односторонние санкции должны быть отменены, поскольку они противоречат Уставу ООН.

СПЧ высказался за создание в ООН «беспристрастного и независимого механизма» для жертв санкций, который занимался бы вопросами правовой защиты. Он призвал все государства сотрудничать со спецдокладчиком ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на права человека. Сейчас на этом посту работает эксперт из Белоруссии Елена Довгань.

За документ проголосовали 27 стран, включая Россию, Казахстан, Узбекистан, Венесуэлу, Индию, Китай и Кубу. Против высказались 14 государств, в том числе США, страны – члены ЕС, Великобритания, Япония, Республика Корея и Украина.

Шесть стран, в частности Армения, Бразилия и Мексика, при голосовании воздержались.