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Абхазия Информ

ЛИДЕР ОППОЗИЦИИ АБХАЗИИ ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СОЮЗНОМУ ГОСУДАРСТВУ

Новости Четверг, 31 марта 2022 23:28
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ЛИДЕР ОППОЗИЦИИ АБХАЗИИ ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СОЮЗНОМУ ГОСУДАРСТВУ

Сухум. 31 марта 2022. Абхазия-Информ. Пока Абхазия не планирует вступать в состав Российской Федерации, но республика должна стремиться к присоединению к Союзному государству РФ и Белоруссии. Такое мнение «Газете.Ru» высказал лидер абхазской оппозиции Адгур Ардзинба.

«Вопрос вступления Абхазии в Российскую Федерацию на повестке не стоит. На мой взгляд, в среднесрочной перспективе Абхазия должна стремиться к присоединению к договору «О создании союзного государства» между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 1999 года. Тем более, что по многим целям, указанным во второй статье этого договора, Россия с Абхазией добилась куда большей динамики и продвижения, нежели с Республикой Беларусь», – сказал Ардзинба.

Политик отметил, что пока Сухум исходит из целей союзнического договора Абхазии и России от 2014 года, согласно которому стороны договорились строить партнерство на принципах взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной целостности.

Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств после их вооруженного конфликта с Грузией.

Ранее спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия также говорил, что вопрос о вхождении Абхазии в состав России не стоит на повестке дня. При этом он добавил, что Россия — стратегический партнер Абхазии, «родное и близкое государство».

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 31 марта 2022 23:31

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