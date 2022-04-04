РЕТРОПОЕЗД «СОЧИ» ВОЗОБНОВИТ РЕЙСЫ ИЗ ТУАПСЕ В ГАГРУ С 30 АПРЕЛЯ

Сухум. 4 апреля 2022. Абхазия-Информ. /ТАСС/. Турпоезд «Сочи» возобновит рейсы на Черноморском побережье с 30 апреля. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Имеретинский курорт, Веселое и Цандрипш. Из Туапсе поезд будет отправляться по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 05:30 мск и прибывать в Гагру в 11:35 мск.

Отправление в обратный путь из Гагры – по средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 18:50 мск, прибытие в Туапсе - на следующие сутки в 00:35 мск».

Туристам предлагается также совершить поездку по укороченному маршруту – между Гагрой и Сочи, отправляясь из Гагры по понедельникам в 18:50 мск, а из Сочи по средам в 08:05 мск.

В состав включены вагоны СВ, плацкартные и купейные вагоны, вагоны с местами для сидения, а также вагон-ресторан, интерьер которых стилизован под 80-е годы XX века. Вагоны ретропоезда оснащены современными санитарными комнатами, кондиционерами, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Прохождение паспортного контроля в пути следования через госграницу будет осуществляться непосредственно в вагонах. Пассажирам предоставлена также возможность продлить свое пребывание в Абхазии и посетить экскурсии, которые можно оформить в поезде. Подготовлены туры на один и на два дня.

Первый рейс ретропоезда «Сочи» состоялся в августе 2020 года.