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Абхазия Информ

ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ ТУРНИР ПО ДЗЮДО

Новости Понедельник, 04 апреля 2022 19:19
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ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ ТУРНИР ПО ДЗЮДО

Сухум. 4 апреля 2022. Абхазия-Информ. Со 2 и 3 марта в Сухуме, во дворце спорта им. С.В. Багапш проходил Открытый городской турнир по дзюдо. В нем приняли участие четыре команды: из Самарской области, Краснодарского края, г. Ростов-на-Дону и Абхазии. Всего участвовало 109 дзюдоистов.

Одновременно с турниром состоялась аттестация судейского состава Федерации Дзюдо РА, ранее прослушавших ежегодный, учебно-методический, тренерско-судейский семинар по дзюдо. Семинар проводил судья Международной категории, обладатель VI дан по дзюдо Мягзум (г. Москва).

По завершении турнира судьям были вручены аттестаты о присвоении очередной судейской категории.

Призовые места среди спортсменов г. Сухум распределились следующим образом:

1-е место: Аинар Бебия в вес/к. 50 кг, Левон Григорян в вес/к. 42 кг, Георгий Кейян в вес/к. 73 кг, Лука Гогохия в вес/к. 36 кг, Сандро Канделаки в вес/к. 73 кг, Нестор Аристава в вес/к. 50 кг, Ислам Галимов в вес/к. 34 кг, Даниэль Лоов в вес/к. 60 кг.

2-е место: Андрей Узуян в вес/к. 42 кг, Эдуард Сенкевич и Михаил Мкртчян в вес/к. 46 кг, Нестор Хинтуба в вес/к. 55 кг, Аслан Кучаков в вес/к. 60 кг, Андрей Кремлян в вес/к.73 кг.

3-е место: Вагид Гелязетдинов в вес/к. 32 кг, Самир Тванба в вес/к. 55 кг, Алмасхан Езугбая в вес/к. 55 кг, Рашида Адлейба в вес/к. 73 кг, Афина Рыбникова в вес/к. 52 кг, Кирилл Ульченко, Николь Гоцеридзе.

Тренируют сухумских спортсменов: А. Погосов, Б. Аристава, О. Ганделян, С. Адлейба.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Понедельник, 04 апреля 2022 19:19

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