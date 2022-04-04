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Абхазия Информ

РОССИЯ ВОЗОБНОВИТ АВИАСООБЩЕНИЕ С 52 «ДРУЖЕСТВЕННЫМИ СТРАНАМИ»

Новости Понедельник, 04 апреля 2022 19:34
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РОССИЯ ВОЗОБНОВИТ АВИАСООБЩЕНИЕ С 52 «ДРУЖЕСТВЕННЫМИ СТРАНАМИ»

Сухум. 4 апреля 2022. Абхазия-Информ. По словам главы правительства России Михаилда Мишустина, на сегодняшний день российские авиакомпании могут летать без ограничений в 15 стран, однако в связи со спадом заболеваемости COVID-19 с 9 апреля авиасообщение возобновится еще с 52 странами.

Россия возобновляет авиасообщение с 52 странами, включая Аргентину, Индию, Китай и ЮАР.

«С 9 апреля мы снимаем ограничения по борьбе с коронавирусной инфекцией, которые распространялись на наши регулярные и чартерные полеты между Россией и рядом других стран. Сейчас они (авиакомпании) могут летать без ограничений в 15 стран, а теперь мы возобновляем авиасообщение с 52 странами, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные для нас государства», – сказал премьер.

Мишустин добавил, что правительство по-прежнему намерено поддерживать внутренний туризм, в том числе с помощью программ по льготному кредитованию для инвесторов в гостиничный бизнес.

«Те, кто станут вкладывать в строительство гостиниц, смогут значительно снизить стоимость заемных средств: для них разработана программа по льготному кредитованию по ставке 5%», – пояснил глава кабмина.

Как уточнили в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с 9 апреля ограничения на авиаперелеты перестанут действовать с Алжиром, Аргентиной, Афганистаном, Бахрейном, Боснией и Герцеговиной, Ботсваной, Бразилией, Венесуэлой, Вьетнамом, Гонконгом, Египтом, Зимбабве, Израилем, Индией, Индонезией, Иорданией, Ираком, Кенией, Китаем, КНДР, Коста-Рикой, Кувейтом, Ливаном, Лесото, Маврикием, Мадагаскаром, Малайзией, Мальдивами, Марокко, Мозамбиком, Молдавией, Монголией, Мьянмой, Намибией, Оманом, Пакистаном, Перу, Саудовской Аравией, Сейшелами, Сербией, Сирией, Таиландом, Танзанией, Тунисом, Турцией, Уругваем, Фиджи, Филиппинами, Шри-Ланкой, Эфиопией, ЮАР и Ямайкой.

С конца февраля многие крупные российские авиакомпании приостановили выполнение международных рейсов после закрытия для них воздушного пространства Евросоюза и других государств, а также после санкций, из-за которых европейские лизинговые компании приостановили поставки в Россию самолетов и запчастей и стали задерживать уже предоставленные лайнеры в иностранных аэропортах.

В ответ Россия ввела запрет на использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран мира, а отечественные компании начали переводить иностранные воздушные суда в российский реестр.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Понедельник, 04 апреля 2022 19:40

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