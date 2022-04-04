НАЗНАЧЕНИЯ

Сухум. 4 апреля 2022. Абхазия-Информ. Барзания Алхас Херсонович, занимавший должность заместителя Торгового представителя Республики Абхазия в Российской Федерации, назначен советником-посланником Посольства Республики Абхазия в Российской Федерации и специальным представителем МИД Абхазии по международному сотрудничеству в сфере информационной безопасности.

Мартин Таркил назначен советником министра иностранных дел Абхазии по взаимодействию с международными организациями. До настоящего времени Таркил много лет работал начальником консульского департамента МИД Абхазии.

В связи с его переходом на другую работу консульский департамент возглавил Лаша Авидзба, занимавший должность заместителя начальника консульского департамента МИД.

Все проекты и программы, планируемые на территории Абхазии иностранными неправительственными и международными организациями, в том числе любые проекты с представителями Грузии, должны быть согласованы с МИДом.