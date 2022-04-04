 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!
февраля 21 2022

АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!

Cухум. 21 февраля 2022. Абхазия-Информ. Выборы в Парламент в очередной раз приводят к выводу, что…
ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
января 17 2022
ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»
января 09 2022
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»

В мире

РОССИЯ И УКРАИНА ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОВЕСТИ ЕЩЕ ОДИН РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ
февраля 28 2022

РОССИЯ И УКРАИНА ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОВЕСТИ ЕЩЕ ОДИН РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ

Cухум. 28 февраля 2022. Абхазия-Информ. РИА Новости. Переговоры между делегациями Москвы и Киева по урегулированию…
ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
февраля 26 2022
ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
ОБРАЩЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
февраля 24 2022
ОБРАЩЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Апрель 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РОССИЙСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ ВОЛКОВА ПРИЕДЕТ C ГАСТРОЛЯМИ В АБХАЗИЮ

Новости Понедельник, 04 апреля 2022 19:44
Оцените материал
(0 голосов)
РОССИЙСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ ВОЛКОВА ПРИЕДЕТ C ГАСТРОЛЯМИ В АБХАЗИЮ

Сухум. 4 апреля 2022. Абхазия-Информ. Гастроли российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова пройдут в республике в рамках программы «Большие гастроли» при поддержке Министерств культуры России и Абхазии.

Со 2 по 5 мая первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году, Волковский театр, представит абхазским зрителям четыре спектакля:

2 мая – знаменитая «Калина красная» В. Шукшина;

3 мая – комедия «Предстоящее событие»;

4 мая – мелодрама «Земля Эльзы»;

5 мая – масштабный фолк-рок мюзикл «Некрасов».

Эти гастроли в Абхазию будут первыми в истории федерального Волковского театра, посетившего со своими спектаклями полмира.

Масштабный гастрольный проект, предполагающий приезд в Абхазию более 70 актёров и других работников театра, несколько фур с декорациями, костюмами и реквизитом, техническим оборудованием, стал возможен благодаря программе «Большие гастроли», реализуемой Росконцертом по поручению Министерства культуры России. С абхазской стороны проект финансово поддержан Министерством культуры Абхазии и Государственным русским театром драмы им. Ф.А. Искандера. Генеральный партнёр – компания «А-Мобаил».

Билеты на все спектакли большого гастрольного тура Волковского театра уже в продаже в кассе театра, в офисах «А-Мобаил» и онлайн на сайте rusdram.org.

Не пропустите важное театральное событие 2022 года.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 04 апреля 2022 19:47

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « НАЗНАЧЕНИЯ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.