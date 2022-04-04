РОССИЙСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ ВОЛКОВА ПРИЕДЕТ C ГАСТРОЛЯМИ В АБХАЗИЮ

Со 2 по 5 мая первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году, Волковский театр, представит абхазским зрителям четыре спектакля:

Сухум. 4 апреля 2022. Абхазия-Информ. Гастроли российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова пройдут в республике в рамках программы «Большие гастроли» при поддержке Министерств культуры России и Абхазии.

2 мая – знаменитая «Калина красная» В. Шукшина;

3 мая – комедия «Предстоящее событие»;

4 мая – мелодрама «Земля Эльзы»;

5 мая – масштабный фолк-рок мюзикл «Некрасов».

Эти гастроли в Абхазию будут первыми в истории федерального Волковского театра, посетившего со своими спектаклями полмира.

Масштабный гастрольный проект, предполагающий приезд в Абхазию более 70 актёров и других работников театра, несколько фур с декорациями, костюмами и реквизитом, техническим оборудованием, стал возможен благодаря программе «Большие гастроли», реализуемой Росконцертом по поручению Министерства культуры России. С абхазской стороны проект финансово поддержан Министерством культуры Абхазии и Государственным русским театром драмы им. Ф.А. Искандера. Генеральный партнёр – компания «А-Мобаил».

Билеты на все спектакли большого гастрольного тура Волковского театра уже в продаже в кассе театра, в офисах «А-Мобаил» и онлайн на сайте rusdram.org.

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