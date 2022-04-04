ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 43 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 4 апреля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 200 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 43 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 26 пациентов, в тяжелом состоянии 2 человека, состояние здоровья 24 пациентов - средней степени тяжести.