ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 43 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 4 апреля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 200 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 43 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 26 пациентов, в тяжелом состоянии 2 человека, состояние здоровья 24 пациентов - средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 4 пациента, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 3, в Гагрской ЦРБ – 1, в Ткуарчалской ЦРБ – 4 пациента.
В Сухумской инфекционной больнице умерла женщина 73 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53513 человек.
Зарегистрировано 681 летальный случай. Выздоровели 50721 человек.