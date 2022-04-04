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Абхазия Информ

РАСКРЫТО УБИЙСТВО И ПОКУШЕНИЕ НА УБИЙСТВО

Новости Понедельник, 04 апреля 2022 22:25
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РАСКРЫТО УБИЙСТВО И ПОКУШЕНИЕ НА УБИЙСТВО

Сухум. 4 апреля 2022. Абхазия-Информ. Особо тяжкое преступление – раскрыто убийство и покушение на убийство оперативно сотрудниками уголовного розыска МВД. Преступление имело место в ночь на 2 апреля текущего года в кафе, расположенном по улице Абазгаа в г. Гагра.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Гагрского РУВД и следственной группой прокуратуры Гагрского района установлено, что Крылов Евгений Александрович 1986 г.р. примерно в половине третьего часа ночи прибыл на территорию кафе, где в спальной комнате по месту временного проживания потерпевшей имея умысел, направленный на причинение смерти последней на почве ранее сложившихся неприязненных отношений, нанес женщине многочисленные удары в область головы, причинив ей телесные повреждения, не совместимые с жизнью. Однако был замечен сотрудником охраны данного кафе.

После чего гражданин Крылов, опасаясь изобличения, с целью скрыть совершенное преступление направился в помещение зала кафе, вход в который был закрыт. Воспользовавшись металлическим гвоздодером последний, с целью умышленного убийства охранника, проник со стороны заднего двора в помещение через потолок, но довести свой преступный умысел до конца не смог по независящим от него обстоятельствам. Охранник оказал физическое сопротивление нападавшему, нанеся Крылову телесные повреждения.

Евгений Крылов взят под стражу и помещен в спец-палату Республиканской больницы с черепно- мозговой травмой.

Расследование в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 1 ст. 99, п. «к» ч. 2 ст. 99 через ч. 3 ст. 29 УК РА проводит прокуратура Гагрского района.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 04 апреля 2022 22:46

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