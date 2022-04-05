В КМ ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ СНЯТИЯ РЯДА ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ САНИТАРНЫХ МЕР
Сухум. 5 апреля 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с главным санитарным врачом республики Людмилой Скорик. Они обсудили санэпидобстановку в стране.
Скорик предоставила информацию о заболеваемости и интенсивности вакцинирования в разрезе районов.
Она подчеркнула, что уровень заболеваемости спал. Санитарный врач по-прежнему призывает проводить мероприятия по вакцинированию граждан в полном объеме.
«Прививка остаётся самой надежной защитой от Сovid-19 и его осложнений», – констатировала она.
Премьер-министр и главный санитарный врач обсудили возможность отмены ряда ограничительных мер, связанных с защитой населения от Covid-19.
Александр Анкваб поручил Людмиле Скорик подготовить аналитическую справку для членов Координационного штаба Республики Абхазия по защите населению от коронавирусной инфекции для принятия необходимых решений на следующем заседании штаба.
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