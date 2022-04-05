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Абхазия Информ

В КМ ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ СНЯТИЯ РЯДА ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ САНИТАРНЫХ МЕР

Новости Среда, 06 апреля 2022 02:15
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В КМ ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ СНЯТИЯ РЯДА ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ САНИТАРНЫХ МЕР

Сухум. 5 апреля 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с главным санитарным врачом республики Людмилой Скорик. Они обсудили санэпидобстановку в стране.

Скорик предоставила информацию о заболеваемости и интенсивности вакцинирования в разрезе районов.

Она подчеркнула, что уровень заболеваемости спал. Санитарный врач по-прежнему призывает проводить мероприятия по вакцинированию граждан в полном объеме.

«Прививка остаётся самой надежной защитой от Сovid-19 и его осложнений», – констатировала она.

Премьер-министр и главный санитарный врач обсудили возможность отмены ряда ограничительных мер, связанных с защитой населения от Covid-19.

Александр Анкваб поручил Людмиле Скорик подготовить аналитическую справку для членов Координационного штаба Республики Абхазия по защите населению от коронавирусной инфекции для принятия необходимых решений на следующем заседании штаба.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 06 апреля 2022 02:19

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