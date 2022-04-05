РУП "ЧЕРНОМОРЭНЕРГО" ВВЕЛО НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Новости Среда, 06 апреля 2022 02:23
Сухум. 5 апреля 2022. Абхазия-Информ. РУП «Черноморэнерго» сообщает: в связи с перегрузом и во избежание аварий на ВЛ-220 Ачгуара, на следующих подстанциях вводятся дополнительные ограничения:
18:00-19:00 – Сух-1: Т-1;
19:00-20:00 – Сух -1: Т-2;
20:00-21:00 – Сух-1:Т-3;
20:00-21:00 – ИЭПиТ: Т-2;
21:00-22:00 – ИЭПиТ: Т-1.
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