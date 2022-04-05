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февраля 21 2022

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февраля 28 2022

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ОБРАЩЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
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РУП "ЧЕРНОМОРЭНЕРГО" ВВЕЛО НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Новости Среда, 06 апреля 2022 02:23
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РУП &quot;ЧЕРНОМОРЭНЕРГО&quot; ВВЕЛО НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Сухум. 5 апреля 2022. Абхазия-Информ. РУП «Черноморэнерго» сообщает: в связи с перегрузом и во избежание аварий на ВЛ-220 Ачгуара, на следующих подстанциях вводятся дополнительные ограничения:

18:00-19:00 – Сух-1: Т-1;

19:00-20:00 – Сух -1: Т-2;

20:00-21:00 – Сух-1:Т-3;

20:00-21:00 – ИЭПиТ: Т-2;

21:00-22:00 – ИЭПиТ: Т-1.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 06 апреля 2022 02:25

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