ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 17 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 5 апреля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 89 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 17 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 23 пациента, в тяжелом состоянии 3 человека, состояние здоровья 20 пациентов – средней степени тяжести.