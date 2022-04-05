ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 17 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 5 апреля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 89 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 17 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 23 пациента, в тяжелом состоянии 3 человека, состояние здоровья 20 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 3 пациента, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 4, в Гагрской ЦРБ – 1, в Ткуарчалской ЦРБ – 4 пациента.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53530 человек.
Зарегистрировано 681 летальный случай. Выздоровели 50940 человек.
Последнее от Super User
- ПЛАН ПО НАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ ЗА ТРИ МЕСЯЦА ВЫПОЛНЕН НА 131%
- НА УЛИЦЕ ГУЛИА ЛЮКИ ПОДГОТОВЛЕНЫ К УКЛАДКЕ ВТОРОГО СЛОЯ АСФАЛЬТА
- МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР МЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПРИРАВНЕН К ВЕЛИЧИНЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ
- УТВЕРЖДЕН КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПОВТОРНЫХ ВЫБОРОВ ПО ОКРУГУ №8
- САФАРБЕЙ МИКАНБА ИЗБРАН ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СУДА РА