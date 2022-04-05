САФАРБЕЙ МИКАНБА ИЗБРАН ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СУДА РА
Сухум. 5 апреля 2022. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента избрали Сафарбея Миканба первым заместителем председателя Верховного суда РА.
За избрание Миканба проголосовали все 26 депутатов, присутствующие на заседании сессии.
Миканба Сафарбей Тарасович родился 9 апреля 1961 года в г. Новый Афон Гудаутского района Абхазской АССР.
В 1986 году окончил с отличием историко-юридический факультет Абхазского государственного университета по специальности «правоведение», присвоена квалификация «юрист».
С 26 апреля 1987 года по 8 октября 1987 года – стажер прокуратуры г. Сухум.
С 8 октября 1987 года по 15 июня 1988 года – стажер прокуратуры в г. Ткуарчал.
С 15 июня 1988 года по 18 апреля 1990 года – старший следователь прокуратуры г. Ткуарчал
С 18 апреля 1990 по 21 ноября 1990 года – помощник прокурора г. Ткуарчал
С 21 ноября 1990 года по 29 октября 1993 года – прокурор г. Ткуарчал
С 29 октября 1993 года по 12 ноября 2001 года – прокурор Сухумского района.
С 12 ноября 2001 года по 7 февраля 2007 года – первый заместитель Генерального прокурора Республики Абхазия
С 7 февраля 2007 года по 5 июня 2014 года – Генеральный прокурор Республики Абхазия
24 января 2008 года МИканба присвоен классный чин «Государственный советник юстиции 1 класса»
13 апреля 2009 года награжден Почетной грамотой Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия
9 апреля 2010 года награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Республики Абхазия»
12 апреля 2011 года награжден орденом «Ахьдз-Апша» II степени
31 марта 2021 года избран судьей Верховного суда РА.
Женат, отец двоих дочерей.
Последнее от Super User
- ПЛАН ПО НАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ ЗА ТРИ МЕСЯЦА ВЫПОЛНЕН НА 131%
- НА УЛИЦЕ ГУЛИА ЛЮКИ ПОДГОТОВЛЕНЫ К УКЛАДКЕ ВТОРОГО СЛОЯ АСФАЛЬТА
- МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР МЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПРИРАВНЕН К ВЕЛИЧИНЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ
- УТВЕРЖДЕН КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПОВТОРНЫХ ВЫБОРОВ ПО ОКРУГУ №8
- ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 17 ЧЕЛОВЕК