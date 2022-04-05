САФАРБЕЙ МИКАНБА ИЗБРАН ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СУДА РА

Миканба Сафарбей Тарасович родился 9 апреля 1961 года в г. Новый Афон Гудаутского района Абхазской АССР.

За избрание Миканба проголосовали все 26 депутатов, присутствующие на заседании сессии.

В 1986 году окончил с отличием историко-юридический факультет Абхазского государственного университета по специальности «правоведение», присвоена квалификация «юрист».

С 26 апреля 1987 года по 8 октября 1987 года – стажер прокуратуры г. Сухум.

С 8 октября 1987 года по 15 июня 1988 года – стажер прокуратуры в г. Ткуарчал.

С 15 июня 1988 года по 18 апреля 1990 года – старший следователь прокуратуры г. Ткуарчал

С 18 апреля 1990 по 21 ноября 1990 года – помощник прокурора г. Ткуарчал

С 21 ноября 1990 года по 29 октября 1993 года – прокурор г. Ткуарчал

С 29 октября 1993 года по 12 ноября 2001 года – прокурор Сухумского района.

С 12 ноября 2001 года по 7 февраля 2007 года – первый заместитель Генерального прокурора Республики Абхазия

С 7 февраля 2007 года по 5 июня 2014 года – Генеральный прокурор Республики Абхазия

24 января 2008 года МИканба присвоен классный чин «Государственный советник юстиции 1 класса»

13 апреля 2009 года награжден Почетной грамотой Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия

9 апреля 2010 года награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Республики Абхазия»

12 апреля 2011 года награжден орденом «Ахьдз-Апша» II степени

31 марта 2021 года избран судьей Верховного суда РА.

Женат, отец двоих дочерей.