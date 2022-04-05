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Абхазия Информ

УТВЕРЖДЕН КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПОВТОРНЫХ ВЫБОРОВ ПО ОКРУГУ №8

Новости Среда, 06 апреля 2022 02:44
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УТВЕРЖДЕН КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПОВТОРНЫХ ВЫБОРОВ ПО ОКРУГУ №8

Сухум. 5 апреля 2022. Абхазия-Информ. 28 мая 2022 года  состоятся повторные выборы  депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по Сухумскому избирательному округу №8 (Маяк).  Повторные выборы назначены в  связи с тем, что по данному избирательному округу не был избран ни один из кандидатов в депутаты.

Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов по округу №8. 

– Регистрация политических партий, инициативных групп – c 8 апреля по 28 апреля 2022 года, до 18:00.

– Выдвижение кандидатов в депутаты – c 8 апреля по 28 апреля 2022 года, до 18:00.

– Регистрация кандидатов в депутаты – с 28 апреля по 18 мая 2022 года.

– Опубликование в печати сообщения о регистрации кандидатов в депутаты – не позднее, чем на 4-й день после регистрации.

– Оповещение избирателей о времени и месте голосования – позднее чем за 10 дней до выборов (не позднее  18 мая)

– Представление списков избирателей для всеобщего ознакомления – не позднее чем за 10 дней до выборов (не позднее 18 мая)

– Обеспечение окружных и участковых избирательных комиссий избирательными бюллетенями – за 1-2 дня до выборов.

– Проведение голосования в день выборов депутатов в Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия – 28 мая 2022 года с 08:00 до 20:00.

– Направление протоколов участковых избирательных комиссий о результатах голосования в окружные избирательные комиссии – 28 – 29 мая 2022 года.

– Направление протоколов окружных избирательных комиссии в ЦИК – не позднее 2 дней после выборов.

– Обнародование предварительных итогов – 29 марта 2022 года.

– Регистрация избранного депутата – не позднее 7 дней.

– Публикация сообщения итогов выборов и списков избранных депутатов в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия – не позднее 7 дней.

– Повторное голосование – не позднее 14 дней.

В округе №8 12 марта баллотировалось 7 кандидатов в депутаты  Парламента. Во второй тур голосования вышли два кандидата – Леон Губаз и Наур Нармания. 26 марта при повторном голосовании по этому округу оба кандидата получили равное количество голосов – по 989, поэтому выборы были признаны не состоявшимися.  

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 06 апреля 2022 03:08

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