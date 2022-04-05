МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР МЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПРИРАВНЕН К ВЕЛИЧИНЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ

Изменения касаются минимального размера месячной заработной платы. Минимальный размер месячной заработной платы устанавливается Кабинетом Министров и не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствии с официальным статистическим учетом. Минимальный размер месячной заработной платы не включает в себя доплаты и надбавки, компенсационные и социальные выплаты, премии и другие стимулирующие выплаты.

Сухум. 5 апреля 2022. Абхазия-Информ . Депутаты парламента внесли изменения в Трудовой кодекс Абхазии. Законопроект о внесении изменений принят в третьем окончательном чтении.

«Наша действительность не соответствует законам, которые мы принимаем. Это нужный закон, так как заработная плата не может быть ниже прожиточного минимума», – сказал депутат Леонид Чамагуа.

По данным Госстата Абхазии, стоимость прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя на 1 марта 2022 г. составила 8529,2 руб.