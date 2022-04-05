МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР МЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПРИРАВНЕН К ВЕЛИЧИНЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ
Сухум. 5 апреля 2022. Абхазия-Информ. Депутаты парламента внесли изменения в Трудовой кодекс Абхазии. Законопроект о внесении изменений принят в третьем окончательном чтении.
Изменения касаются минимального размера месячной заработной платы. Минимальный размер месячной заработной платы устанавливается Кабинетом Министров и не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствии с официальным статистическим учетом. Минимальный размер месячной заработной платы не включает в себя доплаты и надбавки, компенсационные и социальные выплаты, премии и другие стимулирующие выплаты.
«Наша действительность не соответствует законам, которые мы принимаем. Это нужный закон, так как заработная плата не может быть ниже прожиточного минимума», – сказал депутат Леонид Чамагуа.
По данным Госстата Абхазии, стоимость прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя на 1 марта 2022 г. составила 8529,2 руб.
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