НА УЛИЦЕ ГУЛИА ЛЮКИ ПОДГОТОВЛЕНЫ К УКЛАДКЕ ВТОРОГО СЛОЯ АСФАЛЬТА
Новости Среда, 06 апреля 2022 03:00
Сухум. 5 апреля 2022. Абхазия-Информ. Проложен первый слой асфальта по улице Гулиа от улицы Абазинская до улицы Дбар. На этом участке улицы подняты канализационные, водопроводные и ливневые люки до уровня второго слоя асфальта, который будет проложен в ближайшее время.
Асфальтирование улицы продолжится, как только позволит погода. Протяженность улицы Гулиа, где проходят ремонт ремонтно-восстановительные работы, составляет 1200 метров.
Об этом сообщает сайт столицы.
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