НА УЛИЦЕ ГУЛИА ЛЮКИ ПОДГОТОВЛЕНЫ К УКЛАДКЕ ВТОРОГО СЛОЯ АСФАЛЬТА

Сухум. 5 апреля 2022. Абхазия-Информ. Проложен первый слой асфальта по улице Гулиа от улицы Абазинская до улицы Дбар. На этом участке улицы подняты канализационные, водопроводные и ливневые люки до уровня второго слоя асфальта, который будет проложен в ближайшее время.

Асфальтирование улицы продолжится, как только позволит погода. Протяженность улицы Гулиа, где проходят ремонт ремонтно-восстановительные работы, составляет 1200 метров.



Об этом сообщает сайт столицы.