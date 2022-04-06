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Абхазия Информ

НА УЛИЦЕ ГУЛИА ЛЮКИ ПОДГОТОВЛЕНЫ К УКЛАДКЕ ВТОРОГО СЛОЯ АСФАЛЬТА

Новости Среда, 06 апреля 2022 03:00
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Сухум. 5 апреля 2022. Абхазия-Информ. Проложен первый слой асфальта по улице Гулиа от улицы Абазинская до улицы Дбар. На этом участке улицы подняты канализационные, водопроводные и ливневые люки до уровня второго слоя асфальта, который будет проложен в ближайшее время.

Асфальтирование улицы продолжится, как только позволит погода. Протяженность улицы Гулиа, где проходят ремонт ремонтно-восстановительные работы, составляет 1200 метров. 

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 06 апреля 2022 03:02

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