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Абхазия Информ

ПЛАН ПО НАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ ЗА ТРИ МЕСЯЦА ВЫПОЛНЕН НА 131%

Новости Среда, 06 апреля 2022 03:05
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ПЛАН ПО НАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ ЗА ТРИ МЕСЯЦА ВЫПОЛНЕН НА 131%

Сухум. 5 апреля 2022. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и инспекции по городу Сухум и районам за три месяца 2022 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 680,1 млн руб. при плане 521,0 млн руб. Выполнение – 131%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 159,1 млн руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – 121%, что в суммарном выражении равно 115,8 млн руб.

Поступления налоговых платежей по районам за три месяца 2022 года составили:

По г. Сухум – при плане 326,2 млн руб. поступило 386,2 млн руб. выполнение 118%.

По Гагрскому району – при плане 69,0 млн руб. поступило 118,8 млн руб. выполнение 172%.

По Гудаутскому району – при плане 31,3 млн руб. поступило 58,3 млн руб. выполнение 186%.

По Сухумскому району – при плане 28,2 млн руб. поступило 37,0 млн руб. выполнение 131%.

По Гулрыпшскому району – при плане 14,5 млн руб. поступило 21,3 млн руб. выполнение 147%.

По Очамчырскому району – при плане 39,1 млн руб. поступило 42,5 млн руб. выполнение 109%.

По Ткуарчалскому району – при плане 4,3 млн руб. поступило 5,2 млн руб. выполнение 120%.

По Галскому району – при плане 8,5 млн руб. поступило 10,8 млн руб. выполнение 127%.

Поступление налоговых платежей в бюджет, администрируемых Министерством по налогам и сборам Республики Абхазия за март текущего года составили – 232,7 млн руб. при плане 171,9 млн руб.

Выполнение плана за март 2022 г. – 135%.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 06 апреля 2022 03:07

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