ПЛАН ПО НАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ ЗА ТРИ МЕСЯЦА ВЫПОЛНЕН НА 131%

Сухум. 5 апреля 2022. Абхазия-Информ . По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и инспекции по городу Сухум и районам за три месяца 2022 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 680,1 млн руб. при плане 521,0 млн руб. Выполнение – 131%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 159,1 млн руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – 121%, что в суммарном выражении равно 115,8 млн руб. Поступления налоговых платежей по районам за три месяца 2022 года составили:

По г. Сухум – при плане 326,2 млн руб. поступило 386,2 млн руб. выполнение 118%.



По Гагрскому району – при плане 69,0 млн руб. поступило 118,8 млн руб. выполнение 172%.



По Гудаутскому району – при плане 31,3 млн руб. поступило 58,3 млн руб. выполнение 186%.



По Сухумскому району – при плане 28,2 млн руб. поступило 37,0 млн руб. выполнение 131%.



По Гулрыпшскому району – при плане 14,5 млн руб. поступило 21,3 млн руб. выполнение 147%.



По Очамчырскому району – при плане 39,1 млн руб. поступило 42,5 млн руб. выполнение 109%.



По Ткуарчалскому району – при плане 4,3 млн руб. поступило 5,2 млн руб. выполнение 120%.



По Галскому району – при плане 8,5 млн руб. поступило 10,8 млн руб. выполнение 127%.



Поступление налоговых платежей в бюджет, администрируемых Министерством по налогам и сборам Республики Абхазия за март текущего года составили – 232,7 млн руб. при плане 171,9 млн руб.

Выполнение плана за март 2022 г. – 135%.